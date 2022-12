¿Año nuevo vida nueva? Todo lo que puedes hacer para despedirte del 2022

Mientras nos despedimos del año viejo y nos preparamos para recibir lo que sea que nos traiga el nuevo, tiene sentido querer marcar la transición de alguna manera. Algunos de nosotros lo hacemos organizando una fiesta o haciendo una lista de resoluciones de Año Nuevo para el año que viene; sin embargo, es importante comprender que estas no son las únicas formas de celebrar el Año Nuevo con estilo.

El ritual que elijas en particular, será una excelente manera de hacer la transición simbólicamente por varias razones, los rituales ayudan a dar un aire de importancia a un evento, pueden ayudarnos a recordar que somos parte de un panorama más amplio.

Los rituales de Año Nuevo nos permiten despedir la Nochevieja de manera simbólica y conectar a un nivel más profundo con nosotros mismos. Foto: Pixabay

También son formas maravillosas de conectarse en un nivel más profundo con las personas más cercanas a nosotros, incluidos nosotros mismos. Por lo que te proporcionamos las siguientes ideas para despedirte del año 2022.

Cinco maneras de despedir el año viejo y dar la bienvenida al 2022

Recordar lo vivido durante el año pasado

Mucha gente tiende a concentrarse solo en lo que está por venir cuando se trata del día de Año Nuevo; sin embargo, otros encuentran igual de importante repasar el año que acaba de concluir. Por ello, puedes programar un tiempo antes del día de Año Nuevo en el que puedas remembrar los sucesos más destacados del 2022.

Tómate un momento para honrar cada logro y examinar cualquier desviación de tus planes para 2022. Foto: Pixabay

Puedes hacerte las siguientes preguntas; ¿Qué lograste este último año?, ¿qué hiciste el año pasado que nunca antes habías hecho?, ¿qué cosas nuevas aprendiste y qué desafíos enfrentaste? Tómate un momento para honrar cada logro y examinar cualquier desviación de tus planes para 2022.

Organiza un día para ordenar tu vida

¿Sabías que, en países como Italia, la gente tira cosas por las ventanas en Nochevieja? Es porque sienten que es importante deshacerse de las cosas viejas que ya no les sirven, para poder recibir todo lo nuevo.

No es necesario que te deshagas de tus pertenencias de valor; no obstante, puedes tomarte un día libre para organizar tu espacio y desechar todo aquello que ya no necesitas, Puedes recorrer tu habitación y recoger libros, ropa vieja que ya no te queda, o cosas usadas que solo ocupan espacio, incluso puedes venderlas en algún tianguis.

Deja que la prosperidad llegue a tu vida

Muchas culturas alrededor del mundo celebran Año Nuevo con rituales destinados a alejar la mala suerte y atraer la buena fortuna. Algunos comienzan el año tirando dinero por la puerta de la casa la primera vez que entran después de que ha comenzado el año.

Una nueva modalidad para esta tradición es reunir a tu familia para bendecir el dinero juntos. Foto: Archivo | OEM

Una nueva modalidad para esta tradición puede ser la siguiente; reúne a tu familia y bendigan algunas monedas o billetes de papel juntos. La oración es una buena manera de hacer esto, pero, si no eres religioso, puedes expresar tus esperanzas para el próximo año, lo que hagas con ese dinero después de eso depende de ti, puedes quedártelo o regalarlo como un acto de caridad.

Pasa la Nochevieja en meditación

¿Estás planeando una Nochevieja tranquila en casa para variar? Pásalo en meditación tranquila o en oración como una forma de comenzar el año en paz y armonía, puedes elaborar arreglos para que tu tiempo de meditación se extienda más allá de la medianoche. Es la manera perfecta no solo de comenzar un año nuevo, sino también de terminar uno viejo.

Meditar puede ser la manera perfecta de terminar el año viejo y dar la bienvenida al nuevo ciclo que inicia. Foto: Pixabay

También, si lo prefieres, puedes realizar esta actividad con tus amigos, poniéndote en contacto con un grupo de reunión local, un centro de yoga o una organización espiritual.

Pon especial énfasis en los primeros 12 días

Para muchas personas, los primeros 12 días de un nuevo año representan cada uno de los 12 meses por venir. Para conmemorarlo, puedes dedicar esos 12 días a lo que más deseas que te depare el año. Por decir, si uno te tus planes para el 2023, es meterte al gimnasio en febrero, puedes dedicar el 02 de enero a ejercitarte, como una forma de mentalización para cuando llegue la fecha.

