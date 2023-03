¿Tu trabajo lo puede hacer una computadora? Cuáles profesiones podrían ser sustituidas por Inteligencia Artificial

¿Tienes miedo de que la inteligencia artificial te reemplace en tu trabajo? Estudios ya tienen la respuesta a cuáles profesiones pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial.

OpenAi publicó un artículo en el que revelan el impacto de GPT y sus nuevos modelos de lenguaje en los distintos campos laborales. Esta compañía es la creadora de GPT-4, uno de los lenguajes de IA más avanzados en el mundo. Conoce cuáles profesiones son amenazadas por la IA (Inteligencia Artificial).

Profesiones que la IA podría sustituir

El estudio How will Language Modelers like ChatGPT Affect Occupations and Industries? (¿Cómo afectarán los modeladores de lenguaje como ChatGPT a las ocupaciones e industrias?) presentó la lista de profesiones que la inteligencia artificial podría sustituir.

Indican que, la exposición ocupacional de IA (AIOE) es una medida que se utiliza para conocer los efectos que la inteligencia artificial tendría en una ocupación, la cual indica si podría haber una sustitución, dependiendo de distintos factores.

Para este estudio utilizaron la medida AIOE vinculando 10 aplicaciones de IA con 52 habilidades humanas. Las aplicaciones fueron: juegos de estrategia, reconocimiento y generación de imágenes, videojuegos en tiempo real, respuesta visual a preguntas, comprensión lectora, reconocimiento de voz, traducción, modelado del lenguaje y reconocimiento de pistas instrumentales.

Los resultados del estudio arrojaron que los trabajos que tienen mayor riesgo de verse afectados por los avances de la IA en el modelado del lenguaje son los relacionados a la educación. Las profesiones que se ven más amenazadas por el modelado del lenguaje son:

Telemarketers

Profesore s de: lengua y literatura inglesa, de lenguas extranjeras, de historia, derecho, filosofía, sociología, ciencias políticas, de justicia penal, psicología, comunicación, geografía, trabajo social

s de: lengua y literatura inglesa, de lenguas extranjeras, de historia, derecho, filosofía, sociología, ciencias políticas, de justicia penal, psicología, comunicación, geografía, trabajo social Sociólogos

Politólogos y asesores políticos

y asesores políticos Jueces y magistrados

y magistrados Psicólogos , psicólogos clínicos y escolares

, psicólogos clínicos y escolares Docentes de área, estudios étnicos y culturales

de área, estudios étnicos y culturales Árbitros, mediadores y conciliadores

Otro artículo, de la compañía OpenAi, encargada de crear Chat GTP, muestra los resultados de una investigación en la que hablan de cómo afectarían los modelos Generative Pre-trained Transformer (GPT) en los trabajos. 80% de las profesiones en Estados Unidos se verían afectados en al menos el 10% de las tareas que realizan.

La escritura, programación y las matemáticas son las que se encuentran más expuestas a ser sustituidas por modelos lingüísticos de la IA. Estas son las profesiones con mayor amenaza:

Diseñadores web y gráficos

Escritores

Contadores y auditores

Matemáticos

Analistas financieros

En unos casos, la inteligencia artificial puede sustituir el trabajo que actualmente realizan los humanos, pero en otros casos, la IA puede complementar el trabajo que ya se realiza. Para ver el ranking de los 800 trabajos da clic aquí.