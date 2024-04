¿Crees que tienes una moneda valiosa? Puedes escanearla con tu celular y conocer su precio

¿Cuántas veces no te has encontrado con monedas antiguas y te has preguntado si son de un valor especial? Ya sea por su antigüedad, rareza o simplemente por su apariencia te surge la duda de si pueden valer una fortuna. Este es un misterio que muchos coleccionistas e interesados en numismática desean resolver. Afortunadamente, en plena era digital no es posible aprovechar la tecnología para obtener respuestas concretas y precisas sobre el valor de las monedas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

¿Es posible consultar el valor de una moneda desde el celular?

Si te estás iniciando en el fascinante mundo de la numismática, pero aún estás aprendiendo sobre el valor de el papel moneda existe una herramienta práctica, sencilla y al alcance de tu mano, literalmente, a través de tu celular. Independientemente de si utilizas un iPhone o un dispositivo Android, ¿sabías que existen aplicaciones diseñadas específicamente para este propósito?

Alista tu celular y prepárate para valorar tus más raras adquisiciones en monedas, tal vez tengas una fortuna en tus manos.

Foto: Banxico

Coinsnap una herramienta para valorar tus monedas

Una de las aplicaciones más recomendadas es Coinsnap. Esta app está diseñada para escanear tus monedas de manera rápida y eficiente. Con solo tomar una fotografía de la moneda en cuestión, Coinsnap puede proporcionarte información detallada en cuestión de segundos. Desde el año de fabricación hasta el lugar donde fue acuñada, pasando por su grosor y, lo más importante, su precio actual en el mercado.

Además de ser una herramienta de consulta, Coinsnap también te permite organizar y catalogar tu colección de monedas. Puedes almacenar toda la información obtenida sobre cada una de tus piezas, lo que facilita la organización de de tu colección numismática. Por lo que, si en algún momento decides vender o intercambiar alguna de tus monedas, tendrás a mano todos los datos necesarios para tomar decisiones informadas.

Doble Vía Ya hay moneda conmemorativa del eclipse solar 2024, te decimos cómo conseguirla

Coinoscope, otra alternativa para conocer el valor de las monedas

Si buscas opciones gratuitas para valorar tus monedas, Coinoscope es una excelente alternativa. Esta aplicación también permite escanear monedas y obtener información detallada de las mismas. Aunque no ofrece la opción de crear colecciones como Coinsnap, es una herramienta útil y efectiva para conocer el valor de tus monedas de forma rápida y sencilla.

Para utilizarla sólo debes tomar una foto de una moneda con la cámara de tu teléfono y la aplicación te mostrará una lista de monedas similares. Haz clic en la moneda para ver información adicional en el navegador web de tu teléfono.

Google Lens, otra opción, aunque no tan precisa

Si tienes instalada la aplicación de Google en tu dispositivo, también puedes utilizar Google Lens para escanear tus monedas. No te proporcionará resultados tan detallados como las aplicaciones especializadas, Google Lens te dirigirá a los mejores sitios y recursos en línea para obtener información sobre el valor de tu moneda. Esta opción es ideal para obtener una estimación rápida.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aquí tienes las opciones disponibles para conocer más acerca de tus monedas, Coinsnap, Coinoscope y Google Lens, te permiten escanear tus monedas desde tu celular y obtener información sobre su valor a la venta como una herramienta útil, Así que la próxima vez que te encuentres con una moneda antigua, simplemente saca tu celular y descubre su verdadero valor.

Nota publicada originalmente en: El Sol de Parral