Conoce la tienda de Prada en medio de la nada... ¡Y está en el desierto de Chihuahua!

¿Una tienda Prada, marca de lujo en el desierto de Chihuahua? En este sitio dónde no hay nada se encuentra una “tienda falsa” ha sido uno de los lugares más emblemáticos y fotografiados por celebridades y es que es extraño ver un negocio donde no existe actividad comercial. Sin embargo, existe, y si te preguntas por qué está ahí, aquí te decimos.

Este sitio se encuentra ubicado a unos 35 kilómetros al norte de la frontera de Estados Unidos en Texas y México, en el que se edificó esta galería de arte y moda en el desierto de Chihuahua, cerca del sector Marfa.

Historia de la tienda Prada en el desierto de Chihuahua

Todo comenzó un 13 de julio cuando agentes del sector Marfa de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante una inspección de rutina interrogaron a cinco personas que viajaban en el desierto del estado de Chihuahua y cerca del oeste de Texas debido a que sospecharon de actividades ilegales y además de ser de probable procedencia extranjera.

Al momento de que los hombres fueron detectados por los radares de aerostatos cautivos de los que forman parte de la red de vigilancia contra narcotráfico y cruce ilegal de migrantes fue que se emprendió la investigación sobre estas personas.

Todo se tornó extraño, luego de que los cinco hombres de origen británico explicaran el proyecto que tenían en mente.

Los sospechosos se trataba de un comisario artístico, dos arquitectos, un fotógrafo y un artista quienes revisaban el área para construir Prada Marfa, los hombres decidían la localización de su proyecto.

¿Pero, qué hace una tienda en medio de la nada?

Muchas personas de todo el mundo se extrañaron del por qué Prada se molestaría en poner una de sus tiendas en un lugar desolado, sin embargo este lugar no trata de un tienda de lujo sino de una escultura conceptual en el que se replica la boutique de lujo y en ella se expone la colección de zapatos y bolsos Prada del otoño del 2005.

Esta réplica de boutique se inauguró el primero de octubre del 2005, la cual se ubica en el desierto de Chihuahua a un lado de la autopista 90 que atraviesa Texas a 52 kilómetros de la ciudad de Marfa.

Ante esto las cofundadoras de Prada Marfa manifestaron que la idea de tener la marca italiana en este paisaje desértico es de demostrar un experimento en el que la mezcla del arte pop causa reacciones en las personas y da pie a influenciar por tratarse de una marca de lujo en el que se enmarca una cultura consumista.

¿Se puede comprar en la tienda Prada?

Pese a que su construcción costó más de 80 mil dólares, la réplica tiene personal trabajando y tampoco se comercializan ni los zapatos ni los bolsos, ya que solo se trata de una escultura y obra de arte, creada por los artistas Michael Elmgreen e Ingar Dragset.

Actualmente el recinto es catalogado como museo y es parte de la cultura de la moda, incluso la misma Miuccia Prada donó carteras y zapatos.

ícono de la cultura y la moda

Famosos de todas partes del mundo han visitado la replica ubicada en el desierto de Chihuahua e incluso hasta los Simpson tiene su propia referencia en el episodio 11 de la temporada 30 llamado “Loco por el juguete, el abuelo Simpson”, lo curioso es que los personajes viajan por la carretera de Texas y encuentran la “tienda abandonada”, Marge, Homero y Bart se bajan del auto y Homero orina en Prada Marfa.

¿Puedo visitar la boutique Prada?

La boutique que se encuentra en medio del desierto de Chihuahua, puede ser visitada por cualquier persona, no necesitas ningún permiso ni se encuentra en resguardo es un área abierta y libre al tránsito, un lugar muy instagrameable.

