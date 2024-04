¡Cuida tus modales! Una ciudad de Chihuahua está entre las más maleducadas del país

En el estado de Chihuahua hay muchas maravillas naturales, históricas, gastronómicas, entre otras que lo hacen un lugar increíble, pero sin duda uno de sus mejores atributos es su gente, descrita como trabajadora, noble y leal.

Ciudad Juárez no se queda atrás pues seguro una de sus características más conocidas la calidad de su gente, la cual Juan Gabriel bien decía que es la más sencilla y más sincera, declarando a la población como la “Frontera Más Bella del Mundo”.

Definitivamente es algo en lo que no contradecir al Divo, pero al parecer hay datos que confirman lo contrario, pues Ciudad Juárez podría estar entre las ciudades más maleducadas del país.

Lo anterior pues en un estudio de la plataforma educativa de Preply, donde además de ayudar aprender diferentes idiomas, maneja diversas investigaciones asociadas con la comunicación de los hablantes de estos idiomas, entre los cuales está México.

Hace unos días estrenaron un nuevo estudio, sobre los buenos y malos modales y cómo se comportaba el ciudadano mexicano en estos temas. Para esto realizó encuestas en las 20 ciudades más pobladas del país, para publicar "¿Son los mexicanos maleducados? Encuesta revela ciudades más y menos respetuosas"

Entre las conclusiones que destacan es que Ciudad Juárez, la frontera de Chihuahua y El Paso está en cuarto lugar entre las ciudades menos respetuosas de México.

Según el estudio, están Ciudad de México, Ciudad Nezahualcóyotl, Puebla, Ciudad Juárez y León, en orden de las más maleducadas del país. Mientras que San Luis, Saltillo, Toluca, Querétaro y Cancún son los más respetuosos.

Esto bajo ciertos parámetros, pues “ser maleducado” es un concepto bastante subjetivo. Algunos de los comportamientos más mencionados como menos corteses son:

Dejar el auto mal estacionado obstruyendo el tráfico, No recoger las heces de los perros, quedarse absortos con su teléfono en público, ensuciar la vía pública, no ceder el asiento en el transporte, no respetar los carriles para autobuses o bicicletas, no bajar la velocidad al manejar al lado de peatones.

Además colarse en las filas, no respetar el espacio personal, no hacer caso a semáforos al cruzar la calle, escuchar música sin audífonos en público y ser grosero con personal de servicio. Esto en orden de más a menos común.

En Ciudad Juárez, se determinó que es más común que las personas no respeten los semáforos al cruzar la calle y sean groseros con el personal de servicio.

Sin embargo, y aunque ocupa el cuarto lugar de la lista, la opinión popular es la que gana, y en general los visitantes de esta frontera suelen atribuir a sus habitantes un carácter acogedor, trabajador y cooperativo.