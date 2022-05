Efecto Dunning-Kruger: el ladrón que se untó limón en la cara pensando que se haría invisible

Todos alguna vez hemos conocido a alguna persona que se cree alguien muy inteligente y resulta ser todo lo contario. A estos casos se les conoce como efecto Dunning-Kruger, y fue creado por la historia de un asalta bancos estadounidense.

Se trata de McArthur Wheeler, quien por alguna razón pensó que si se untaba jugo de limón en el rostro, podría llevar a cabo sus atracos sin consecuencias, pero finalmente fue arrestado y su falta de inteligencia pasó a la historia de la psicología.

McArthur Wheeler, el hombre que asaltó dos bancos pensando que era invisible

El hombre de 44 años de edad, realizó una investigación y tras varios planeando una estrategia para entrar a robar un banco, llegó a la conclusión de haber encontrado la formula mágica o científica para hacerse invisible y esta era el jugo de limón.

Esto ocurrió en el año 1995 en Pittsburgh, en Estados Unidos, aparentemente el ladrón tuvo una brillante revelación tras descubrir que no aparecía en fotografías si se frotaba el líquido en la cara. La realidad es de que se le irritaron los ojos y enfocó el lente de la cámara para otro lado.

No se sabe que pasaba por la cabeza de McArthur, pero el dio por hecho que no se miraba en la foto por su gran invento, él se creyó un genio, por lo que se animó a no solo robar un banco, si no 2.

Llegó el día, corría el mes de abril de ese año, cuando el hombre cometió el primer robo. No llevó mascaras, ni siquiera una media que le tapara el rostro y él aseguró que nadie lo vio por tener la cara bañada en jugo de limón.

Tras un golpe de suerte, el primer robo fue exitoso, por lo que se animó a un segundo, del cual también logró escapar, sin embargo, su suerte acabó cuando en una mañana la policía llegó a su casa para arrestarlo.

El hombre se sorprendió tanto al ver que aparecía en las cámaras de vigilancia de los bancos, no podía creer como se le miraba su rostro y pudo ser identificado. "Pero si use el jugo", exclamó el indignado hombre, al momento de verse derrotado.

¿Qué es el efecto Dunning-Kruger?

Estaba más que claro que la noticia iba a ser destacada en los periódicos de ese entonces y que no iba a pasar por desapercibido, lo llamativo aquí, fue que atrajo la atención de 2 psicólogos de nombres David Dunning y Justin Kruger. La ingenuidad de McArthur Wheeler fue tanta, que la ciencia no se resistió a analizar y hacer un estudio completo sobre el caso.

Los psicólogos llegaron a la conclusión que este efecto se trata de un sesgo o una distorsión cognitiva. Ocurre cuando una persona sobreestima la capacidad o los conocimientos que tiene sobre algo.

Dunning y Kruger concluyeron que las personas tenemos tendencia a pensar que somos mejores de lo que realmente somos en algunos aspectos sociales e intelectuales. En otras palabras, sobreestimamos nuestras capacidades y habilidades.

Además sugieren que esta sobreestimación ocurre, a grandes rasgos, porque las personas que no tienen habilidades sufren una carga doble: esta gente no solo llega a conclusiones erróneas y toma decisiones malas, sino que, además, su incompetencia también les quita la habilidad para darse cuenta de ello.

El fenómeno se puede describir como los ignorantes se creen los más listos" y se puede apreciar en la actualidad, principalmente en usuarios de las redes sociales.