¿Listo para el aguinaldo? No lo malgastes y protege tu dinero con estos tips

Las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina y, al ser una época para dar y compartir… usualmente significa gastar. Muchos trabajadores ya han recibido parte de su aguinaldo o su aguinaldo completo con motivo del Buen Fin, pero si tu intención es sacarle el máximo provecho posible antes de que abras la cartera sin control, te tenemos 5 consejos de uso para que saques el mejor partido a esta prestación que te costó un año laboral de ganar.

En esta época de dar y compartir, haz que tu dinero rinda frutos. Foto: Pixabay

¿Qué es el aguinaldo?

Según el portal trabajo.cdmx.gob.mx/, el aguinaldo es el derecho de la persona trabajadora a recibir un pago anual, equivalente a quince días de salario, por lo menos, y que se debe pagar como máximo el día 20 de diciembre.

Para calcular el aguinaldo se toma en cuenta el salario diario de un trabajador. Existen más variables qué considerar para hacer un cálculo exacto además de los impuestos.

Cabe mencionar que si no te pagan tu aguinaldo o si lo hacen después del plazo que marca la ley, puedes acudir a la Procuraduría Federal del Trabajo (PROFEDET) para hacer tu denuncia de forma gratuita.

Aguinaldo bien aprovechado

Según encuestas sobre el aguinaldo, 44% de los mexicanos lo destinan para el pago de deudas, 39% para la cena y las decoraciones navideñas y 35% para comprar regalos. Sólo 32% de los mexicanos destinan este ingreso al ahorro.

¿Pagar deudas o ahorrar? he aquí el dilema, si tienes dudas sobre qué hacer con tu aguinaldo para sacarle el máximo provecho sigue leyendo:

Fondo de emergencia

Usa tu aguinaldo para prepararte para las situaciones inesperadas. La vida está llena de sorpresas, lamentablemente no todas son positivas. Contar con un fondo de emergencia puede ser muy útil en una emergencia médica, una descompostura en el automóvil o, incluso, la pérdida del empleo.

Los expertos recomiendan tener un fondo de emergencia equivalente cuando menos a 3 meses de tus gastos, en una cuenta de ahorro de fácil acceso en caso de emergencia. Sería mucho mejor si este fondo cubriera 6 ó 9 meses de gastos, pero 3 es un buen principio.

¿Qué debes considerar dentro de tus gastos para calcular tu fondo de emergencia? Tu renta o hipoteca, lo que gastas en alimentos y servicios de casa y los créditos importantes que tengas que pagar.

Estar preparados para enfrentar un gasto inesperado será una tranquilidad para ti. No saldrás sin raspones, pero tener un fondo de emergencias te ayudará a sobrellevar las cosas y tener que no abrir un hoyo que inevitablemente tendrás que tapar.

Salda deudas con intereses altos

Si ya tienes tu fondo de emergencia bajo control, lo siguiente que puedes hacer con tu aguinaldo es pagar las deudas que generen los intereses más altos. Una buena regla para evaluar si un interés es alto es que sea mayor del 5.5%. Estas deudas son las que tienes que pagar cuanto antes.

Obviamente, las tarjetas de crédito son las principales culpables si se trata de deudas con altos intereses. Los mexicanos deben a sus tarjetas de crédito en promedio 2.9 veces su salario mensual, o sea unos $35,500 pesos en promedio. Si está situación te suena familiar, te conviene pagar tus deudas cuanto antes.

Antes de gastar tu aguinaldo, date tiempo para revisar las condiciones de tus créditos para detectar los intereses más altos, y evalúa si te conviene pagar con el ingreso extra anual que está por llegarte. Toma en serio la decisión que vas a tomar, porque, una vez gastado, tu aguinaldo tardará otro año entero en llegar de nuevo.

No dejes que las deudas te consuman, comienza por pagar aquellas con intereses más altos. Foto: Pixabay

Invierte a futuro

Deja de pensar que tu retiro será dentro de muchos años y que ya tendrás tiempo para ahorrar. El tiempo vuela y, cuando menos nos demos cuenta, enfrentaremos la realidad de si estamos preparados para tener un retiro digno o si vamos a estar tronándonos los dedos en nuestra vejez.

De acuerdo con Money Advice Service, invertir es tomar algo de nuestro dinero y ponerlo a trabajar con el objetivo de hacerlo crecer. Tal vez escuches el término “invertir” e inmediatamente pienses que se trata de algo complicado, riesgoso o que para invertir necesitas tener muchísimo dinero disponible, pero nada de esto es cierto. Por ejemplo, en CETES Directo puedes empezar a invertir incluso con $100 pesos y con un riesgo bajísimo.

La forma de inversión que elijas dependerá de las metas que tengas, pero si piensas empezar a invertir, primero toma en cuenta lo siguiente:

a) El rendimiento: el beneficio o la ganancia que esperas obtener.

b) El riesgo: la incertidumbre del desempeño de tu inversión.

c) El plazo: es el tiempo en que quieres conseguir tu meta y estás dispuesto a mantener tu dinero invertido para ganar rendimientos. Puede ser de corto, mediano o de largo plazo.

Aporta a tu Afore

Si de plano lo tuyo no son las inversiones, aunque tengan bajo riesgo, otra buena opción sería sumar tu aguinaldo como aportación voluntaria en tu Afore.

De acuerdo con la Consar, las aportaciones voluntarias son depósitos adicionales a la cuenta individual que pueden realizarse en cualquier momento y de acuerdo a las posibilidades de cada trabajador. No hay un monto mínimo para hacer estas aportaciones y tampoco necesitas engancharte con depósitos periódicos forzosos.

Repara o remodela tu hogar

El aguinaldo es un buen medio para reparar y remodelar el ambiente en el que pasas más tiempo y en el que convives con tus seres queridos.

Tal vez necesites impermeabilizar antes de que regresen las lluvias o darle una mano de pintura a las paredes. O, este podría ser el momento para reemplazar tu viejo refrigerador que consume demasiada energía eléctrica por uno nuevo con mejor tecnología.

Antes de lanzarte a iniciar con los trabajos, recuerda comparar precios para tomar una buena decisión. No te olvides de revisar también las tiendas digitales, ya que es frecuente que haya ofertas y promociones diferentes a las que se aplican en las tiendas físicas.

Toma decisiones inteligentes

Usa tu aguinaldo sabiamente, trata de no enredarte demasiado en el ambiente de compras y consumo de estas fechas. No se trata de gastar tu aguinaldo lo antes posible, sino de sacarle el mejor provecho, después de todo es una prestación por la que has trabajado todo el año.

Toma decisiones informadas, inteligentes y estratégicas para que no te pegue la cuesta de enero y para que tu aguinaldo luzca por más tiempo.

