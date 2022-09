Llega la temporada de membrillo. Disfruta de los dulces y licores chihuahuenses

Quizá el membrillo no sea de las frutas más populares, Chihuahua es conocida por su producción de manzana y nuez, sin embargo, el membrillo también se encuentra entre los principales productos del campo del Estado Grande. Y septiembre es el mes en que se cosecha este versátil fruto.

El membrillo es un fruto originario del Cáucaso, una región ubicada en los límites entre Europa y Asia. El principal productor mundial es Turquía, y el membrillo forma parte de algunos platillos en la comida de Medio Oriente. Sin embargo, también tiene su lugar en la mesa de los mexicanos y particularmente de los chihuahuenses.

En nuestro estado son dos municipios los que producen esta fruta, uno de ellos es Aldama, el cual produce aproximadamente el 10 por ciento de la cosecha de membrillo, y el primero es Allende, el cual produce el 90% restante.

El membrillo es un fruto áspero, con una pulpa áspera y seca, que por lo general no se come sin ser preparado antes, quizá por ello no es consumido con frecuencia. Aunque los mexicanos solemos comerlo con un poco de sal y chile en polvo.

Sin embargo, en los lugares donde se siembra como los municipios de Allende y Aldama existe una gran tradición en la fabricación de productos membrillo. Como lo son las conservas, mermeladas, ates, cajetas, dulces y licores de mesa. Así mismo, como el membrillo es muy aromático, se puede utilizar para complementar el relleno de pays de manzana. Y también se usa para preparar sotol sabor membrillo que tiene un fino aroma.

Algo muy poco conocido, de lo que informan trabajos académicos de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Uach, es que el membrillo tiene importantes usos en la medicina y la industria: “El membrillo también se emplea en medicina debido a sus propiedades astringentes, tónicas y estomáticas. Las semillas del membrillo están rodeadas de abundante mucilago que es aplicado en farmacia y perfumería”.

Sorprende, además que incluso la madera del árbol de membrillo es útil para la carpintería y tiene un color blanco rosado muy bello. Por lo que se trata de un especie que aporta muchos beneficios y tiene muchísimos usos.

Flor del membrillo / Foto ilustrativa de: Pexels

Un cultivo en retroceso

Según informa un artículo académico de investigadores de Faciatec, en 2010, Chihuahua era el mayor productor de membrillo en México.

Por desgracia, fuentes actuales indican que se trata un cultivo que está disminuyendo con el paso de los años, y en la actualidad los primeros lugares en esta producción son ocupados por otros estados como Zacatecas.

Al parecer el membrillo está siendo sustituido por la nuez pecana, la cual es un excelente alimento, sin embargo su cultivo exige más agua de la que dispone nuestro estado, por lo que no es la mejor opción.

Ante esto, es recomendable que consumamos los productos de membrillo como el ate, los dulces y los licores producidos en nuestros municipios. Al hacerlo no sólo disfrutaremos de productos de excelente calidad, sino que también ayudaremos a preservar este cultivo tradicional y amigable para el medio ambiente.