Medalla de San Benito: Qué significa y para qué sirve

San Benito es uno de los santos más conocidos y venerados por todo el mundo, pero ¿sabías que la medalla con su imagen sirve para realizar exorcismos? Además de esto, él es conocido como el santo de la buena muerte, pues dicen que quien esté acompañado por alguna imagen de él tendrá un fallecimiento muy tranquilo y pacífico.

Cada 11 de julio se celebra el santoral católico a San Benito, quien además de ser muy conocido en México por darle protección a las personas, también es Santo Patrono de Europa y fundador de la Orden Benedictina.

Hay quienes aseguran que San Benito es sumamente milagroso, por lo que seguro alguien que conoces tiene alguna medalla con su imagen entre sus pertenencias.

Medalla de San Benito: ¿Para qué es utilizada la imagen de este santo?

La medalla de San Benito es una de las más utilizadas entre quienes practican la religión católica y está relacionada a la lucha contra el mal, pues San Benito era conocido como un poderoso exorcista, quien utilizaba los crucifijos para poder liberar los demonios del cuerpo de los humanos.

Además, la medalla de San Benito es considerada como un medio de protección espiritual y con ella, se dice, que puedes alejar los malos espíritus. También es utilizada como una herramienta de fe para resistir la influencia del mal y las tentaciones que hacen que las personas caigan en pecado.

Pero esto no es todo, pues como te mencionamos anteriormente, San Benito es conocido como uno de los santos de la buena muerte, por lo que comúnmente es regalada a personas de la tercera edad o que se encuentran muy enfermos, para que cuando llegue el momento de partir de esta vida, lo hagan tranquilos y en paz.

¿Cómo es la medalla de San Benito y qué significan los símbolos que aparecen en ella?

Todas las medallas e imágenes religiosas que puedes encontrar hoy en día, tienen que ser aprobadas por alguna autoridad religiosa, y la medalla de San Benito no fue la excepción, pues fue autorizada por el papa Benedicto XIV en 1742.

En la cara frontal de la medalla se encuentra San Benito con su mano derecha puesta sobre una cruz y su mano izquierda en el libro de las Reglas. En la parte inferior aparece la imagen de un cuervo con un pedazo de pan en el pico, que hace referencia a la ocasión en que quisieron envenenar a este santo con ese alimento, pero no lo lograron.

De igual forma, aparece una copa que alude al otro intento de envenenamiento fallido del que fue víctima. En el fondo de la imagen aparece una leyenda, que en su traducción al español dice “Cruz del Santo Padre Benito”.

Estas imágenes son rodeadas por una inscripción que dice “Eius in ábitu nostro preséntia muniámur”, que traducido al español significa “que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia”.

Foto: INAH

En la parte trasera de la medalla aparece la forma de la cruz rodeada por varias letras, de las cuales quizás no conoces su significado, pero no te preocupes, nosotros te explicamos.

En la parte superior del reverso de la medalla, aparece la palabra Pax en mayúsculas, que significaría paz. Luego en vertical aparecen las iniciales de las palabras que forman la oración “Crux Sácra Sit Mihi Lux” que se traduciría como “La Santa Cruz sea mi luz”.

En la línea horizontal de la cruz aparece la leyenda N.D.S.M.D que son las iniciales de la oración ”Nón Draco Sit Mihi Dux” que en español significa “Que el demonio no sea mi guía”. En los costados aparecen las letras C.S.P.B. que hacen referencia a la Cruz del Santo Padre Benito.

Rodeando todo eso aparecen algunas letras que son iniciales de una oración que San Benito utilizaba para realizar los exorcismos, misma que aún es usada por quienes se dedican a expulsar demonios y se lee en el orden que siguen las manecillas del reloj.

Las letras V.R.S.N.S.M.V. significan “Vade Retro Satána, Non Suáde Mihi Vána”, que se traduce como “Retrocede Satanás, no me satisfacen las cosas vanas”. Luego aparecen las letras S.M.Q.L.I.V.B que significan “Sun Mála Quae Libas, Ípse Venéna Bíbas” y se traduce como "Es malo lo que me ofrendas, bebe de tu mismo veneno".

Hoy celebramos a San Benito de Nursia.



Hoy celebramos a San Benito de Nursia.

Cada 11 de julio la Iglesia Católica celebra a San Benito de Nursia, fundador del monacato occidental, patriarca de los monjes de Occidente y patrono de Europa. También se le conoce como San Benito, Abad.

¿Quién era San Benito?

San Benito de Nursia, también conocido como San Benito de Abad, nació en Nursia, en Italia en el año 480 d.C. Estudió filosofía y a los 20 años se retiró a vivir a una región montañosa de Subiaco, años más tarde se trasladó a Montecassino, donde estableció la famosa Abadía Benedictina (que fue la primera iglesia que se fundó en occidente y que se estableció siguiendo las reglas de San Benito).

Escribió la Regla de los Monjes (que es un manual y código de conducta para los monjes que aún está vigente). Además, era vegetariano, ayunaba constantemente y era conocido por ser un gran exorcista que libró del mal a cientos de personas.

En el año 525 d.C. algunos monjes trataron de envenenarlo mientras estaba en la abadía, sin embargo, al rezar una oración sobre la copa donde estaba la bebida, ésta voló en mil pedazos.

El anterior fue el primer milagro, pero no el único, pues años después, intentaron envenenarlo de nuevo, pero ahora con un pan; él rezó la misma oración y posteriormente entró un cuervo al lugar y se llevó el pan.

Eventos de este tipo continuaron ocurriendo, sin embargo, siempre lograba salvarse, e incluso empezó a hacer milagros pero ahora por los demás, lo que siguió haciendo hasta su muerte en el año 547 d.C.

Muchos años después, aproximadamente en el año 1220 fue canonizado por el ex Papa Honorio III, y posteriormente, en 1964 fue declarado por Pablo VI como Patrono Principal de Europa.