Desde empanadas hasta ceviches: Cuáles son los mejores restaurantes de mariscos en Chihuahua capital

Pese a estar a varias horas de distancia de cualquier playa, en el estado de Chihuahua pueden encontrarse decenas de restaurantes deliciosos que venden mariscos sumamente frescos, en diversas preparaciones, que van desde un aguachile, pescado frito, hasta brochetas, ensaladas y ceviches.

Debido a lo anterior, para poder conocer a los restaurantes de este rubro que venden los mejores mariscos de Chihuahua capital, El Heraldo de Chihuahua se dio a la tarea de realizar una encuesta, que tuvo más de 350 respuestas, y acá te decimos cuáles fueron los seis establecimientos más mencionados.

¿Cuáles son los mejores restaurantes de mariscos en Chihuahua capital?

Don James, comida del mar

En el restaurante “Don James, comida del mar”, puedes encontrar una gran variedad de platillos a precios justos, entre los cuales se encuentran: tostadas de atún, callos de hacha, ostiones, camarones ahogados, consomés de camarón, ceviches de camarón, pulpo, pescado, y mixtos, cocteles, aguachiles, molcajetes y muchos otros más.

Foto: Facebook @DON JAMES Comida del Mar

Los precios rondan entre los 30 y 270 pesos, por lo que el dinero no es pretexto para ir, puesto que con 200 pesos en promedio puedes quedar bastante satisfecho, además de que hay preparaciones para todos los gustos.

Este lugar se encuentra ubicado en el Periférico de la Juventud 2363 en la colonia Avícola 1 y tiene un horario de lunes a miércoles de 10 am a 6 pm, jueves de 10 am a 11 pm y viernes, sábado y domingo de 10 am a 8 pm.

Hacienda del Faisán

Otro de los lugares más mencionados fue el restaurante “Hacienda del Faisán”, donde además de vender platillos sumamente deliciosos, te hacen vivir una gran experiencia, puesto que el lugar se encuentra ubicado justo frente a un cuerpo de agua, y hay hermosas vistas alrededor.

Aquí puedes encontrar platillos como: tacos de camarón, pescado y sirloin, tostadas, filetes, camarones preparados de diferentes formas, pescados fritos y zarandeados, cocteles, molcajetes, caldos, aguachiles, entre muchas cosas más. Además, si no te gustan los mariscos puedes pedir alguna hamburguesa o corte de carne.

El ticket promedio en la Hacienda del Faisán es de aproximadamente 300 pesos por persona, lo que lo hace bastante accesible. Si quieres visitarlo, puedes hacerlo en calle Primera, El Jagüey, en el municipio de Aldama, en un horario de lunes a jueves de 12 pm a 7 pm y viernes, sábado y domingo de 12 pm a 8 pm.

Costa Langosta

Costa Langosta es un restaurante de mariscos que ofrece una extensa variedad de platillos a muy buenos precios, entre las preparaciones que puedes encontrar se encuentran: quesadillas, caldos, cocteles, molcajetes, aguachiles, sashimi, ceviche, salmón, camarones y pescado preparados de diferentes formas, tostadas, tacos y mucho más.

Foto: Facebook @Costa Langosta

Los precios en los alimentos rondan entre 40 y 260 pesos, además de que cuenta con menú infantil, por lo que puedes llevar a tus pequeños sin problema. Costa Langosta se encuentra en calle 27 Manuel Gómez Morín 1607B en la colonia Obrera, aunque tienen una sucursal más en avenida de La Cantera 10105 colonia La Haciendita.

Si quieres visitar este lugar, puedes hacerlo en un horario de lunes a sábado de 12 pm a 8 pm y domingos de 11 am a 8 pm.

El Muchacho Alegre

El restaurante de El Muchacho Alegre es bien conocido porque manejan comida deliciosa que desde el primer bocado te transportará a la playita, además de que cuentan con música de banda sinaloense en vivo, por lo que es perfecto para un festejo y hasta para el precopeo.

Aquí puedes encontrar platillos como: aguachile, cocteles, filetes, quesitacos, tacos capeados, chilitaco, ceviches de todo tipo, al igual que camarones y pescados, los cuales tienen precios que van desde los 60 hasta los 250 pesos. El lugar se encuentra en Periférico de la Juventud 6100 en colonia Puerta Barroca y puedes visitarlo de lunes a domingo de 11 de la mañana a 11 de la noche.

Mariscos La Buena Vida

La marisquería La Buena Vida fue otra de las más votadas en la encuesta sobre restaurantes de este rubro, y aquí puedes encontrar platillos como: chicharrón de pescado, ceviche, caldo de oso y de camarón, ensaladas, tacos de pescado, camarón y marlín, fiesta de mariscos, mojarra, black bass, entre muchas otras cosas más.

El ticket promedio de consumo por persona es de 300 pesos ya contando alimentos y bebidas, por lo que si te interesa visitarlo, puedes hacerlo en la calle 12 número 4008, entre J.J. Calvo y Privada Samaniego en la colonia Santa Rosa, en un horario de lunes a domingo de 10 am a 8 pm.