¡No uses radiografías! La Nasa recomienda aparato casero para ver el eclipse

Este próximo 14 de octubre tendrá lugar el eclipse solar anular, este podrá ser visto en gran parte del continente americano y con esto en casi todo el territorio mexicano, el espectáculo astronómico es esperado por muchas personas y la Nasa, junto con diversas organizaciones, piden mantener las precauciones para evitar sobre todo daños a la vista.

Lo anterior pues ver de forma directa el sol cuando sucede un eclipse puede dañar de manera importante tu vista, por lo que se recomiendan los visores solares seguros, los cuales son unos lentes mucho más oscuros que las gafas solares normales; sin embargo, estas no son tan accesibles.

En Amazon se venden algunos, de los más baratos, sale un paquete de cinco en más de 300 pesos, sin contar el tiempo de espera y la premura pues el eclipse llega ya este sábado.

Por lo que muchos optan por opciones no tan seguras, como el uso de radiografías, discos, o reflejos, esto no es 100% seguro, de hecho, no hay pruebas científicas que respalden que disminuyan el riesgo.

Además de los lentes especiales, puedes usar telescopio o binoculares con película solar, cristal de soldador y artefactos de visualización indirecta. Es de estos últimos de los que la Nasa recomienda uno que puedes hacer en casa.

Después de este la opción más económica son los lentes o cristales de soldador, los que pueden costar hasta 10 pesos en ferreterías o en tiendas como Home Depot.

¿Cómo hacerlo?

Necesitas: Una caja de cartón, una hoja o cartulina blanca, cinta adhesiva, tijeras, papel de aluminio y un alfiler o tachuela.

Debes recortar la hoja de papel para que sea del mismo tamaño de una de las caras de la caja, para después pegarla en un extremo.

Cella la caja y del lado opuesto de donde pusiste la hoja de papel corta dos cuadrados, a uno hay que taparlo con el papel aluminio, debes perforarlo con el alfiler o tachuela, solo será necesario hacerlo una vez, y el otro es por donde verás.

Al momento de que ocurra el eclipse, debes ponerte en la posición opuesta del sol, y por el visor podrás ver la proyección de la luz del sol y como cambia cuando la luna se va a alineando a este.

Si no te quedó muy claro, la divulgadora científica Ana, por medio de su cuenta de TikTok, Science with Ana (@sciencewithana) te da un tutorial dinámico para que lo hagas.

Cómo ver el eclipse solar de forma segura. Construye tu propio proyector solar para ver el eclipse.

Este mismo “sistema” aplica para las superficies y con alguna sombra, como con algún colador, la sombra te permitirá ver la proyección de media luna del sol, podría ser hasta tus propias manos.

Si no tienes protección para verlo de forma personal puedes ver la transmisión en vivo de la Nasa aquí