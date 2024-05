Pache, Pache: Cuántos seguidores tiene actualmente la famosa tiktoker de Juárez

Este 2024 no ha llegado ni a la mitad y ya tenemos momentos memorables para recordar, ya que en los inicios de febrero conocimos por redes sociales a una mujer que nos hizo reproducir su contenido sin parar.

Así es, sabemos que también se te quedó la canción en la mente por horas, por eso hoy te platicamos sobre “Pache, Pache”, la señora que fue grabada en las “segundas” o “tianguis” de San Pancho en Ciudad Juárez y se viralizó en las redes sociales por su peculiar manera de atraer a sus clientes.

¿Cuántos seguidores suma en sus redes sociales?

Su nombre es Azucena Zamarripa y al día de hoy su video en TikTok ha alcanzado los 38,5 millones de vistas y 1.4 reacciones en su video, pero… ¿qué ha sido de ella?

Antes de “Pache, Pache”, Azucena Zamarripa ya tenía más canciones de cumbia en su cuenta de TikTok, pero a pocos meses del video que todos conocemos, su cuenta ya alcanzó el millón de seguidores.

La comerciante ha mencionado que le interesa sacar un sencillo con sus canciones, pero antes de ello, su canción más conocida ya incluso fue modificada, ¡por un grupo norteño!.

El costo de la fama TikToker

Un grupo norteño, DJ y más versiones de la canción viral ya se encuentran en las plataformas como Spotify, mientras que la original sigue en TikTok, y diferentes cantantes ya están comenzando a cobrar por Pache, Pache.

Su método de venta le ha funcionado tan bien que constantemente realiza lives en la plataforma, en donde platica con sus seguidores, los cuales han comentado que pareciera que su fama se le ha subido.

Esto ha ocurrido con buenos motivos, ya que se ha comentado en las redes sociales que ya comenzó a cobrar 200 pesos por foto en eventos locales.

Es tal el negocio que ha logrado, que es convocada para fiestas de cumpleaños, ha hecho marketing para diferentes marcas y ha participado en podcasts para contar sobre su vida y cómo llegó a donde se encuentra hoy.

Incluso, recientemente el candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, visitó las segundas de San Pacho, en donde fue recibido por Azucena con una canción para que los juarenses lo apoyen en su campaña.

¡Es así que ahora sabemos que no te has vuelto famoso porque no lo has intentado! La publicidad para lograr sus ventas la ha hecho acreedora a un momento inolvidable para Ciudad Juárez.

“Pache, Pache” ahora también se suma a la lista de canciones conocidas gracias las plataformas y redes sociales, junto a “Pero, Pedro, Pedro” y muchas más.

Ahora la canción no saldrá de tu cabeza en unas cuantas horas, pero puede que te sirva para que se te ocurra una nueva rolita para viralizarte en las redes, ¿qué opinas?

