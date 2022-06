Pese a crisis de agua, Monterrey es calificada como la mejor ciudad para vivir

Un estudio realizado por The Economist, sobre las mejores ciudades para vivir colocó a la ciudad de Monterrey, Nuevo León como la mejor calificada en México. El anuncio atrajo las miradas de los internautas ya que el estado vive actualmente una crisis de agua.

La ciudad regia, ubicada al norte de México, logró posicionarse por encima de la Ciudad de México, como una de los mejores lugares para vivir en Latinoamérica. Según los medios británicos, la pandemia por Covid ocasionó cambios en los lineamientos del estudio, lo que dejó a Monterrey como el lugar número 11 a nivel mundial.

Top 10 mejores ciudades para vivir en América Latina:

1. Buenos Aires, Argentina

2. San Juan, Puerto Rico

3. Santiago, Chile

4. Montevideo, Uruguay

5. San José, Costa Rica

6. Lima, Perú

7. Ciudad de Panamá, Panamá

8. Río de Janeiro, Brasil

9. Sao Paulo, Brasil

10. Asunción, Paraguay

Monterrey tuvo una calificación por encima de los 60 puntos, gracias a su oferta cultural y de entretenimiento, su buena infraestructura y estabilidad en general; aunque adoleció en temas de movilidad y seguridad.

Redes reaccionan a Monterrey siendo calificada como la mejor ciudad para vivir

La publicación de The Economist causó polémica, pues muchos internautas criticaron el lugar que ocupa Monterrey en el ranking de las mejores ciudades para vivir, teniendo en cuenta que, en este momento, casi todo el estado de Nuevo León, pero sobre todo, el área metropolitana, atraviesa una crisis de escasez de agua.

“¿Esta calificación fue antes o después que se quedaran sin agua?”, “Y sin agua, para que les arda más a los chilangos y jalisquillos”, “Se nota que The Economist no tiene ni la menor idea de lo que pasa en el país”, “Cómo estarán las otras ciudades, como para que Monterrey, aún sin agua, sea una de las mejores ciudades”, “Puede que entre los criterios de evaluación no esté el poderse bañar”, se leyó entre los comentarios de Twitter.

The Economist señala a Monterrey Como la mejor ciudad en México para vivir 😂😂😂 conste que no dice que eso incluye poderse bañar. — Akire Lincho 💧 (@AkireLincho) June 24, 2022

Sin importar la crisis severa de agua y una ola de violencia que no cesa en NL, The Economist califica a Monterrey como “la mejor ciudad para vivir” - Revolución 3.0 https://t.co/FPI5zeKJmW — 🐲 🐲 Dark Dragón 🐲 🐲 (@DarkDragn4) June 24, 2022

The Economist: el mejor lugar para vivir. https://t.co/6wxloXnQV8 — Roberto Castillo (@Robertocacr) June 24, 2022

¿Por qué no le avisaron a @TheEconomist que en Monterrey no hay agua (y podría no haberla en mucho tiempo) antes de publicar su anuncio pagado de que Monterrey es la mejor ciudad para vivir? pic.twitter.com/Bwlc2sP1Rl — Feliciano Ruelas (@feliciano1953) June 24, 2022

Publicado originalmente en: El Sol de la Laguna