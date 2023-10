Esto debes revisar en tu calentón para evitar un accidente

Con la próxima llegada de la temporada invernal, es esencial disponer de una fuente de calefacción en nuestros hogares. Sin embargo, muchos de estos sistemas pueden representar riesgos para los usuarios si no se les brinda el adecuado cuidado y mantenimiento. Estos riesgos van desde posibles fugas de gas hasta incendios que, en situaciones extremas, podrían resultar en tragedias mortales.

Por esta razón, es fundamental que estés bien informado acerca de las medidas de cuidado y mantenimiento necesarias, las pautas para su uso seguro y las precauciones que debes seguir para mantenerte resguardado y cálido en tu hogar, sin importar si se trata de un calentón a gas o eléctrico. Además, es importante recordar que ante cualquier emergencia, debes comunicarte con el servicio de emergencias al marcar el número 911. Sigue leyendo para conocer que debes revisar en tu calentón para evitar un accidente.

Te puede interesar: ¿Le hace daño a las embarazadas? Mitos sobre los eclipses





➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Previo a la temporada de bajas temperaturas en la entidad, distintas autoridades de seguridad como el Heroico Cuerpo de Bomberos o Protección Civil, exhortan a los ciudadanos a que sigan algunas medidas de seguridad para evitar un accidente con el calentón.

Lo más importante es que antes de que utilices un calentador, lo ideal es que lo revise personal técnico especializado para la limpieza y el mantenimiento adecuado y de esta forma, garantizar su buen funcionamiento, especialmente los que trabajan a base de gas, para evitar cualquier accidente.

A continuación, te dejamos algunas recomendaciones que debes seguir para evitar cualquier accidente con tu calentón.

Doble Vía

Esto debes revisar en tu calentón

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la mayoría de los fallecimientos que se registran en México durante la temporada invernal, se deben a que las personas dejan encendidos los calentadores en sus viviendas, lo que provoca una intoxicación con monóxido de carbono por la mala ventilación, es por ello que te recomendamos seguir estas medidas para evitar un accidente durante la próxima temporada de invierno:

Antes de instalar un calentador:

Verifica que todos los aparatos de calefacción, eléctricos o de gas que vayas a instalar, se encuentren en buenas condiciones.

Al instalar un calentador, sigue las instrucciones del fabricante acerca de su uso y mantenimiento.

Antes de encender un calentón, bríndale mantenimiento (límpialo y revisa las conexiones para descartar que tengan una fuga). Un consejo es verter agua con jabón en la manguera y checar si salen burbujas, pero si la manguera ya es muy vieja, siempre es recomendable cambiarla.

Si el calentador es de gas LP, utiliza un regulador para evitar flamazos.

Si tienes chimenea o calentón de leña, la salida deberá ser directo al exterior de la casa.

Utiliza tubería rígida y evita usar mangueras de plástico.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Mientras tengas encendido el calentón, haz lo siguiente:

No duermas cerca del calentón, ya que producen monóxido de carbono, que, al ser gas sin color ni olor, es peligroso, ya que incluso puede provocar la muerte.

Retira del calentón los objetos, ropa, solventes o cualquier artículo.

Aleja a los niños y a las mascotas del calentón.

Mantén una buena ventilación del ambiente donde tengas una fuente de combustión y de calor.

Si metes el calentón al baño, mantenlo mínimo a un metro de distancia de la bañera o la regadera.

Sí tu casa huele a gas, abre todas las ventanas, cierra la llave del gas general y de todos los calentones, evita que se genere una chispe (no uses cerillos, encendedores, evita prender luces, no utilices aparatos eléctricos y no fumes).

No enciendas un calentón o estufa de leña con solventes como gasolina, thiner, etc.

En caso de los calentones eléctricos, conéctalos directamente al enchufe o toma corriente y no conectes otros aparatos a la misma toma, pues esto puede ocasionar una descarga eléctrica.