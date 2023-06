¡Que no te vean la cara! No existen intermediarios para sacar cita en el pasaporte

La Secretaría de Relaciones Exteriores enlace Parral hizo un llamado para no caer en fraudes de agencias que aseguran pueden generar citas para el trámite del pasaporte, indicó que no hay permisos para comprar citas en tiendas u otros lugares, que solamente se puede generar la cita en las oficinas de Relaciones Exteriores o incluso, a través del teléfono, por llamada o por mensaje y el que tiempo de espera es no mayor a una semana.

La titular en la ciudad, Fernanda Ceballos, explicó que en promedio, mensualmente atienden a 900 personas, a quienes debidamente dentro del proceso, se les entrega su documento para viajar.

Dijo que el trámite es sencillo y se puede generar la cita a través de un mensaje por WhatsApp o bien, por llamada, donde se les agenda la cita con un lapso no mayor de 5 días hábiles. Además, que el listado de requisitos también se les proporciona cuando generan la cita.

Mencionó que para el mes de junio hay disponibilidad para agendar cita y tramitar el pasaporte mexicano, ya que el mismo sistema no permite que se sature la base de datos, por lo que el límite es semanal y no se puede agendar citas a largo plazo.

La funcionaria dijo que después de agendar la cita es importante acudir a las oficinas con la documentación requerida y hacer los pagos correspondientes.

Agregó que el costo de los pasaportes son los siguientes: con vigencia de 3 años, es de 1 mil 585 pesos; el de 6 años, es de 2 mil 155 pesos y 10 años, 3 mil 890 y que además, se debe hacer un pago municipal de 460 pesos y se realiza el día de la cita.

Asimismo, aclaró que para el caso de las personas con alguna discapacidad el costo es el mismo, pero se les realiza un descuento de hasta el 50% presentando las identificaciones debidas.

Dijo que el pasaporte llega en tres días hábiles cuando es la primera vez que se tramita, cuando el trámite es por extravío, se tarda entre 5 días hábiles y si son trámites especiales, el trámite ya es más tardado.

Finalmente, recordó a los interesados a consultar siempre las páginas oficiales, y no caer en fraudes y gasten su dinero.

“No es necesario que acudan a ninguna agencia, llamando o mandando un mensaje para conseguir su cita gratuita y de manera rápida. Es un trámite muy sencillo y la renovación únicamente requiere su CURP y el pasaporte anterior, y si es primera vez, solo con la CURP”, terminó.

Puedes agendar tu cita al 558 932 4827 o agendarla vía llamada telefónica al 627 522 7875.

