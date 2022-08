¿Quieres dejar de tomar refresco? Conoce 7 cosas sorprendentes que pasan si lo haces

Una de las empresas más importantes en la venta de refrescos abrió una organización llamada Global Energy Balance Network, que busca realizar investigaciones con el objetivo de mejorar la alimentación a nivel mundial y reducir la obesidad que existe en el planeta.

De acuerdo con dicha organización sin fines de lucro, no existe evidencia alguna de que el alimentarse con comida rápida y tomar refresco genere sobrepeso. De hecho, se dio a conocer que, en realidad, las personas no realizan tanta actividad física como deberían.

El refresco contiene una alta cantidad de azúcar que podría ser dañina para la salud

Una investigación del New York Times dio a conocer que los estadounidenses consumen un 25% menos refrescos desde finales de los años 90.

Sin embargo, los editores de Eat This, Not That!, encontraron que el dejar de tomar refresco, genera importantes beneficios a la salud, más allá de bajar de peso.

Estos son los siete beneficios que ocurren cuando se deja de consumir refresco

1. Te dará menos hambre

Los endulzantes artificiales resultan un gran problema de los refrescos. El azúcar artificial afecta nuestro sentido de saciedad. Los endulzantes artificiales exceden la cantidad de dulce en 400 a 8,000 veces al azúcar normal.

Con los edulcorantes artificiales, el cuerpo responde con más hambre, debido a la cantidad de calorías que se obtienen por medio de los refrescos.

2. Lucirás más joven

De acuerdo a un estudio del American Journal of Public Health, al dividirse una célula, los telomeros se acortan naturalmente, dicho proceso se relaciona directamente con el envejecimiento y las enfermedades de la edad. La investigación arrojó que el consumo diario de refresco con una gran cantidad de azúcar, está asociado a un periodo de vida más corto de los telomeros, por lo que es causante de como la diabetes o enfermedades del corazón.

Los refrescos endulzados con una gran cantidad de azúcar incrementan el envejecimiento de las células, tal y como el cigarro en los fumadores.



3. Comenzarás a perder peso

Si piensas que tomar un refresco light o cero te ayudará a bajar de peso, estás en un error, ya que al contrario de eso, impide perderlo. Tampoco se recomienda tomar bebidas bajas en calorías o libres de azúcar, el hecho es que el azúcar artificial que contienen libera insulina e impide la pérdida de peso.



La insulina es la hormona primaria de almacenamiento de grasa. Con la ayuda de los endulzantes artificiales no se evita liberar insulina y se le dice al cuerpo que haga lo contrario. Los químicos utilizados en los refrescos de dieta son más dañinos para el organismo.

Al paso de una década, hay quienes consumen dos o más refrescos de dieta y experimentan un incremento de tallas cuatro veces más que aquellos que no los consumen.

4. Te enfermarás menos

La acidez que contiene el refresco es mala para el sistema digestivo, ya que erosiona el esmalte de los dientes y empeora el reflujo. Los refrescos de dieta afectan considerablemente la salud de las bacterias del estómago, lo cual, tendría efectos adversos en el control de azúcar en la sangre y hasta en el control de peso en las enfermedades. Es decir, la respuesta del cuerpo a ciertas infecciones.

Por cada 5% de calorías que consumimos de los edulcorantes, el riesgo de padecer diabetes se incrementa en un 18 por ciento.

5. Se pueden reducir grasas ocultas

Las grasas ocultas son aquellas que no se detectan a primera vista, el problema es que estamos en riesgo de tener problemas de salud por que no nos percatamos de los cambios de nuestro cuerpo. El refresco aumenta la masa de la grasa escondida.

6. Tus huesos se dejarán de romper

¿Sabías que el color artificial creado para el refresco contiene fósforo que, a largo plazo, puede ser malo para los huesos? Este se encuentra de manera natural en los frijoles y granos, pero el que se agrega al refresco es del tipo que no se va.

7. Aumentará tu energía

Curiosamente, el beber refresco es el motivo por el que estamos cansados y para eliminar dicho cansancio, ingerimos una mayor cantidad de refresco. Beber mucha cafeína además de deshidratación, sobreestimula el sistema nervioso, lo que provoca fatiga y cansancio.

Al dejar de consumir cafeína, las personas tienen más energía, debido a que esta causa altas y bajas. La verdadera energía viene de los alimentos de origen natural y no de los procesados.

Publicada originalmente en El Occidental