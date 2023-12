¡Come sin culpa! El chicharrón es más saludable que espinacas según un estudio

Seguramente a ti, como a todos, a diario se te antoja comer un delicioso taco de chicharrón o un burrito con salsa verde pero sueles detenerte bajo la creencia popular de que suele ser un producto alto en grasa y por lo tanto dañino para tu salud.

Pues adivina, podríamos estar equivocados, pues según un estudio reciente de la Revista Plos One, esto es todo lo contrario y comer chicharrón puede ser más sano que hasta comer espinacas.

En estudio de la revista mencionada, que lleva por título “Uncovering the Nutritional Landscape of Food” se realiza una selección de diferentes alimentos determinando que algunos altos en grasas son no solo no malos, si no que sanos para la dieta.

En el caso del Chicharrón sería un alimento con ácido linoleico es uno de los nutrientes favorables para los alimentos ricos en grasas, este deberías consumir aproximadamente del 5 al 10% de la ingesta calórica total de tu día.

Además en la categoría rica en grasas se encuentra tanto en alimentos de origen animal como de origen vegetal, es decir las verduras pueden contener grasas al igual que cualquier carne, por ejemplo se ponen las almendras.

Sin embargo no deja claro que sean exactamente más o menos saludables que el Chicharrón pues aunque las comidas de origen vegetal como las nueces y las semillas tienden a tener NF (que son nutritional fitness, o aptitud nutricional) más altos que las grasas animales.

Es decir, que el Chicharrón o los alimentos altos en grasas tienen sus pros, que serían el hecho de que son alimentos con alta aptitud nutricional, sin embargo sigue siendo cierto que en exceso no es recomendable, pues si las consumes es preferible tener una vida y costumbres activas.

Por otro lado, según la misma revista, en un artículo llamado “An overview of the modulatory effects of oleic acid in health and disease” el llamado oleic acid o en español ácido oleico es beneficioso en algunas enfermedades, este es un componente que se encuentra de hecho en el chicharrón.

Este tendría un efecto beneficioso sobre el cáncer y las enfermedades autoinmunes e inflamatorias, además de su capacidad para facilitar la cicatrización de heridas, además de mejorar la respuesta inmune asociada a una eliminación más exitosa de patógenos como bacterias y hongos.

El ácido oleico es estudiado con enfoques terapéuticos para infecciones, enfermedades inflamatorias, inmunes, cardiovasculares o de reparación de la piel.