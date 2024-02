Encabeza Secretario de Salud conferencias para conmemorar el Día del Nutriólogo

El Secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, encabezó la Jornada de Conferencias en el marco de la conmemoración del Día del Nutriólogo, que se llevó a cabo en el auditorio del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua.

Durante su mensaje, Gilberto Baeza felicitó a las y los especialistas de la salud de la nutrición, por la labor que realizan en beneficio de las familias chihuahuenses.

De igual manera, refrendó su apoyo desde la Secretaría de Salud Estatal, y expuso que actualmente una gran parte de la población ha dejado de lado la nutrición saludable.

Esto, ha provocado que se genere una serie de enfermedades crónicas, y se atiendan cuando es tarde, es decir, cuando ya la persona ha desarrollado estos padecimientos como diabetes o hipertensión.

"Justo aquí en el hospital, estamos implementando programas para sacar adelante a los niños y de la desnutrición, pero también se han desarrollado grandes acciones en todas la áreas de la Secretaría, para combatir la desnutrición infantil".

Baeza Mendoza, añadió que hoy en día, "no debería estar pasando que una persona fallezca una porque no tenga qué comer, lo que deriva de una serie de enfermedades, y aunque no debería ocurrir, es un problema que se presenta". Señaló que las y los profesionales de la nutrición, tienen una labor muy importante, pues son quienes "generan conciencias".

"Su trabajó no se resume en elaborar una dieta para un paciente, pues todo tiene un estudio previo,". Por lo anterior, señaló que desde la Secretaría de Salud, cuentan con un apoyo, ya que el trabajo que realizan las y los nutriólogos es sumamente importante.

"Muchas enfermedades no las vemos hasta que ya llegan, por lo que ustedes los nutriólogos, tienen una gran participación en materia de la prevención". Finalmente, refrendó su compromiso para con el gremio de la nutrición, y puntualizó que la Secretaría que dirige, siempre estará disponible para impulsar el trabajo de estos profesionales de la salud.