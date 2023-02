Fomenta IMSS Chihuahua inclusión laboral para personas con discapacidad

El trabajo que realiza Gerardo Pérez Gallegos como parte del equipo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, da muestra de que la discapacidad no es obstáculo para laborar con empeño y dar buenos resultados.

Gerardo tiene discapacidad visual, y trabaja en la Unidad de Medicina Familiar 44, en donde realiza una labor de apoyo a derechohabientes y trabajadores, a través de servicios en el conmutador.

A su vez el IMSS Chihuahua es muestra del fomento a la inclusión laboral, para personas con discapacidad.

Gerardo Pérez Gallegos se presentó por medio del teléfono con sus compañeros y se puso a las órdenes en su primer día de trabajo.

Para sus compañeros y compañeras fue sorpresivo y grato conocer sobre su nuevo compañero de labores a quien conocieron de manera presencial posteriormente.

Gerardo dio muestra de que su discapacidad no lo limita para desarrollarse profesionalmente y desde el primer momento mostró su tesón y actitud de servicio.

Cuando nació, Gerardo fue diagnosticado con "Amaurosis congénita de Leber", un " desorden clínico, genético y heterogéneo caracterizado por la pérdida progresiva de la visión".

La pérdida de la vista inició para Gerardo a partir de los 9 años, y al cumplir 25, ya la había perdido por completo.

Desde ese momento, se apoyó de un "auxiliar para la marcha", lo que es un bastón para su desarrollo diario, al igual que lo es para otras personas.

Compartió que "trabajar para el Instituto significa mucho para mí. A mis papás (ambos trabajadores jubilados IMSS) les brindó la oportunidad de formar a su familia".

Saludos que gracias a ese trabajo pudieron darles estudios tanto a sus hermanos como a él, "además de sentir la seguridad de que puedo hacer una vida laboral”, indicó.

Gerardo añadió que "cuando mi padre trabajó como chofer de ambulancia y mi madre como auxiliar universal de oficina, tanto en Chihuahua, Delicias y Ciudad Juárez, pude sentir el amor y gratitud hacia el Instituto, fue muy inspirador y reafirmó mi decisión de entrar a trabajar en el IMSS”.

Gerardo considera que su discapacidad no pone límites en su desarrollo,, "obviamente hay cosas que no puedo realizar como una persona que ve bien, no puedo conducir una ambulancia, tomar una muestra de sangre".

Sin embargo, dijo que si puede desempeñar otras como "conectar a las personas con mis compañeros a través del teléfono; identificar las labores que se pueden adaptar y me permiten desenvolverme de la mejor manera”.

Por las tardes trabajaba en el Centro de Estudios Interdisciplinarios para el aprendizaje y la Comunicación dando clases de musicoterapia, además de iniciación musical y musicografía.

También participó con la Fundación Lego, en capacitaciones de " LEGO Braille" en Chihuahua, Morelos Nuevo León y Guanajuato.

La Representación del IMSS en Chihuahua reconoce el trabajo de Gerardo Pérez Gallegos, como una muestra empeño, dedicación, profesionalismo, y servicio para atender a las y los derechohabientes de la mejor manera.