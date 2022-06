Informa IMSS cómo y quién puede donar sangre

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, dio a conocer cuáles son los requisitos para donar sangre, y la importancia de ello, ya que pueden salvar vidas de personas con distintos padecimientos.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, Juan Gilberto Pérez Soltero, destacó la importancia de fomentar la cultura de la donación de sangre de manera altruista.

Las personas deben tener entre 18 y 65 años y contar con un peso de al menos 50 kilos.

Delicias Promoverán donación de sangre en Delicias

Dijo que los interesados en donar sangre de manera altruista deben acudir con 8 horas de ayuno y con identificación oficial al banco de sangre de su región, en un horario de 6:30 a 9:00 horas, de lunes a viernes en los siguientes puntos:

El Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”, en la ciudad de Chihuahua; en el HGR No. 66, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 06 y en el HGZ No. 35, todos en Ciudad Juárez.

Entre las personas que pueden requerir transfusión de sangre, están pacientes con anemia grave; personas con traumatismos graves que ingresan al servicio de urgencias tras un accidente.

Chihuahua Sé parte de la campaña de donación "Mi sangre también cura"

Pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas complejas. Personas con hemofilia (trastorno que provoca que la sangre no coagule normalmente).

Asimsimo enfermos de talasemia (padecimiento hereditario de la sangre que se caracteriza por una cantidad menor a la normal de las proteínas encargadas de transportar oxígeno –hemoglobina- y glóbulos rojos).

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Pacientes con drepanocitosis (conjunto de enfermedades que causan que los glóbulos rojos se deformen o destruyan)

Mujeres con complicaciones obstétricas, tales como: embarazos ectópicos, hemorragias, entre otras