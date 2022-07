¿Los sartenes de teflón producen cáncer? El mito detrás de los sartenes antiadherentes

El teflón es aquel material que evita que tu comida se pegue a la sartén, por lo que muchas personas lo toman en cuenta al renovar su vajilla. Aunque ciertas personas aseguran que el teflón es tóxico y hasta cancerígeno ¿es esto cierto?

El material responsable de que la comida no se pegue a la sarten es en realidad el politetrafluoroetileno o PTFE, aunque su nombre de marca registrado puede que te suene más familiar: teflón. Desde hace años, el teflón, goza de una mala reputación, pues se le acusa de ser tóxico y cancerígeno, aunque según Beatriz Robles, autora del libro Come seguro comiendo de todo explica que esto no es así.

Según la autora y tecnóloga de alimento, el teflón es inerte, por lo que ‘no reacciona con otras sustancias químicas ni con los alimentos, así que no es tóxico’. Además, resiste todo tipo de ataques de compuestos químicos así como la capacidad de usarse de forma continua a temperaturas extremas: desde los 200° bajo cero hasta los 270° grados.

¿Por qué dicen que el teflón es tóxico?

En realidad, la culpa de que el teflón tenga tan mala reputación la tiene otra sustancia llamada perfluorooctanoico o PFOA, y decimos culpa porque esta sustancia, que sí puede ser peligrosa para la salud, se encuentra junto con el inofensivo en las sartenes antiadherentes. Es el que garantiza que el teflón quede unido a la sartén, como si fuera un pegamento.

El PFOA recubre bacterias de cocina y hasta es usado a nivel industrial como revestimiento antimanchas en tejidos, así como barnices y pinturas.

El material se queda en el medio ambiente por lo que representa una amenaza para los ecosistemas y puede llegar a nuestro plato por alimentos contaminados “En comparación con otras fuentes de exposición, la cantidad que recibimos a partir de las sartenes que contienen PFOA es pequeña. Además, está clasificado como “posiblemente carcinogénico” (si bien la evidencia de que produzca cáncer es limitada), es tóxico y puede acumularse en el cuerpo”, afirma Robles.

¿El PFOA se sigue usando?

En 2020, la Unión Europea prohibió el uso de este material en las sartenes, debido a sus efectos sobre la salud de las personas así como el medio ambiente, por lo que las sartenes antiadherentes actuales no deberían tenerlo.

