NY prohíbe la venta de crema batida por contener óxido de nitrógeno; utilizado para que los jóvenes se droguen

La crema batida es el complemento ideal para resaltar un postre como las fresas con crema o en un frapuchino, sin embargo, muchas personas se sorprendieron al saber que la venta de este usual alimento fue prohibida en la ciudad de Nueva York a menores de 21 años de edad.

Así es, la crema batida forma parte de la lista de productos como el alcohol o los cigarros que son prohibidos para quienes sean menores de la edad mencionada anteriormente (A los 21 años se considera la mayoría de edad en los Estados Unidos).

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

¿Por qué se tomó esta medida?

Según distintos estudios, los envases en los que se distribuye la crema batida contienen óxido de nitrógeno, conocido también como “gas de la risa”.

Debido a la euforia de corta duración que brinda, dicho gas es utilizado por muchos jóvenes en los Estados Unidos. La ley para prohibir la venta de crema batida a menores de edad fue impulsada por el senador Joe Addabbo, mismo que brindó un comunicado de los hechos. El político aseveró que la venta de este producto es totalmente libre, sin embargo, los dispensadores de crema son la restricción que tendrán los menores de 21 años.

Clarification for the misinterpretation of the state law regarding the sale of whipped cream canisters, which should be allowed. pic.twitter.com/XpCwrIQyF9 — SenatorJoeAddabbo (@SenJoeAddabbo) August 29, 2022

El senador explicó que: “Estos cilindros de acero de dos pulgadas contienen el óxido nitroso que es peligroso cuando se inhala directamente”, aseverando que se pueden vender individualmente o en packs como recambios para recargar botes de crema batida.

Addabbo afirmó que impulsó la ley debido a que: “Los cargadores o cartuchos vacíos se pueden encontrar tirados en áreas de mi distrito y muchos otros comunidades en todo el estado, y la gente ha llamado a mi oficina directamente para pedirme que haga algo sobre este tema”.

La prohibición en la venta de crema batida provocó miles de reacciones en las redes sociales.

La crema batida contenida en cilindros de acero puede ser peligrosa para los jóvenes menores de edad en Estados Unidos / Foto: Portal web | reddiwip.com.mx

Publicado originalmente en El Occidental