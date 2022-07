Servicio Social para médicos en México: miedo e inseguridad

El pasado viernes 15 de julio, un médico pasante de nombre Éric David Andrade, fue asesinado en un hospital de Durango. El hecho consternó a la comunidad médica y avivó el debate sobre el Servicio Social que los médicos deben realizar como parte de su formación, pues Éric no es el primer médico que es víctima de la inseguridad.

Según las primeras investigaciones, al hospital llegaron aproximadamente tres vehículos con nueve personas a bordo, de los cuales dos de ellos se encontraban intoxicados por el consumo excesivo de alcohol y drogas.

“Los llevaban para atenderlos, primero por personal de enfermería y posterior por el propio doctor Eric, quien al momento de hacer las labores de canalización y atención médica, las personas en su estado de intoxicación empiezan a discutir entre ellas mismas; de manera posterior, uno saca un arma de fuego” para disparar, alcanzando al médico de 24 años, explicó el fiscal del Estado.

El funcionario descartó que el homicidio tenga que ver directamente con Andrade Ramírez. “Fue una situación eventual derivado del estado de intoxicación que presentaban las personas”, indicó.

Comunidad médica alza la voz

Luego de que se diera a conocer la muerte de Éric, médicos, estudiantes y personal de salud levantó la voz pues consideraban que las autoridades debían tomar medidas para evitar que un hecho similar al de Éric suceda.

En la Laguna cerca de 300 estudiantes, personal del sector salud y familiares marcharon desde la Torre Eiffel en Gómez Palacio hasta la Plaza Mayor para pedir justicia para Éric y entregar dar a conocer un pliego petitorio dirigido a las universidades, Instituciones de salud, así como los gobiernos federal y estatal.

En la capital del estado de Durango, las protestas se dieron de igual manera. Decenas de estudiantes se reunieron a las afueras de la Dirección Estatal del IMSS, donde colocaron lonas y mensajes que pedían justicia para Éric. “En Durango no hay nada que celebrar”, y “Justicia para el doctor Éric Andrade”

¿Por qué los médicos hacen Servicio Social?

Según un artículo publicado en la Gaceta Médica de México, el Servicio Social busca consolidar la formación de los pasantes de medicina, poner a prueba sus capacidades y establecer un mecanismo retribuir a la sociedad lo que se invirtió en su educación.

Cuando comenzó el Servicio Social en Medicina

Para conocer el inicio de esta historia hay que regresar a finales del año 1935, cuando el director de la Escuela de Medicina en la UNAM hizo una propuesta que a la postre se convertiría en ley: el Servicio Social en la carrera de Medicina.

La idea era que los médicos pasantes pusieran a prueba sus capacidades, además de retribuir a la sociedad lo invertido en su educación. Un año después, en 1936, el Servicio Social se volvió obligatorio mediante un convenio de colaboración entre la universidad y el Departamento de Salubridad Pública, hoy en día la Secretaría de Salud.

Foto: Cuartoscuro

En agosto de ese mismo año la primera generación de pasantes saldría hacia lugares del país donde no existieran suficientes profesionales de la salud para atender las necesidades de la población, “armados de modestísimo equipo en un maletín médico, con un lote de diversos productos biológicos y con una remuneración de 90 pesos mensuales”. Posteriormente, el Servicio Social se convertiría en requisito para obtener el grado en todas las escuelas y facultades universitarias.

Médicos pasantes asesinados en México

El caso de Éric no es el único que sucede en nuestro país, pues existen otros ejemplos de médicos pasantes que sufren violencia o pierden la vida como consecuencia de la violencia.

Según una investigación del portal El Universal explicó en 2016 que entre 2007 y 2015 hubo 84 denuncias de agresiones y amenazas en 21 entidades contra pasantes. El IPN reportó 13 casos (entre ellos, la violación de una pasante en Guanajuato en julio de 2017) de enero de 2016 a agosto de 2017.

A estos datos hay que añadir todos lo casos que no son denunciados o reportados por temor a represalias. La Secretaría de Salud explica que no hay datos sobre esto último, pero existe un patrón de abandono de plazas que año con año crece.

En 2011 se presentaron siete renuncias y para 2016 la cifra se disparó a 91, sin especificar los motivos, según documentos de la dependencia.

Sebastián García Saisó, director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud explicó que los ataques a médicos pasantes no están vinculadas con su actividad profesional. “No es que no tengamos registros. No hay un análisis que diga que hay un fenómeno dirigido a pasantes por su actividad. Sí hay asaltos, hay incidentes donde han perdido la vida pasantes. Ha habido incluso violaciones, y esa lista la elaboramos nosotros hace dos años. Entonces sí hay percances, pero no están vinculados a su quehacer como médicos o pasantes”

Publicado originalmente en: El Sol de La Laguna