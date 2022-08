“Speakeasy”: Los bares de moda en Chihuahua que no todos conocen MAPA

Con frecuencia nos preguntamos cómo era la vida antes y qué hacían nuestros abuelos para divertirse en su época, que parece tan remota a la nuestra. En muchos sentidos las personas de hace un siglo no eran tan distintas a nosotros en el presente. En su momento dicha sociedad debió usar mascarillas para no contagiarse de la epidemia de la influenza española, como nosotros las portamos para frenar el Covid-19 o el Monkey Pox. Ellos a su vez debieron reponerse de la recesión económica resultante de la primera Guerra Mundial, al igual que hacemos ahora ante el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, pero a pesar de todo lo mencionado la juventud de hace 100 años no dejaba de soñar con las ganas de divertirse tal y como nos sucede en la actualidad.

Ayer y hoy

No obstante la Ley Seca impedía que la población tuviera acceso a bares, tabernas y otros centros de entretenimiento que implicasen el consumo del alcohol. Fue entonces que el contrabando de licor y clubes de juego clandestinos, empezaron a emerger a raíz de la era de prohibición. Dando como resultado la apertura de centros nocturnos secretos, llamados speakeasy, cuyo acceso se otorgaba por medio de una contraseña en una fachada modesta. Por ejemplo tras una lavandería o carnicería, se habilitaban tremendos salones de baile para despistar a las autoridades locales. Una vez en el interior todo era contrastante, lujo y caudales de champaña daban reveses a la imperante carestía de la época.

Algunos de los speakeasy más famosos del mundo fueron el Cotton Club en Nueva York, el Continental en Humboldt Park, Chicago, donde los reyes del hampa, la aristocracia, banqueros y celebridades se daban cita noche tras noche. Si bien hoy en día no existen prohibiciones tan rigurosas como en el pasado, la tradición de visitar lugares encubiertos nos sigue encantando y acompañando, dando un giro a nuestra habitual vida nocturna.

Si estás de visita por Chihuahua o buscas algo fuera de lo habitual no te puedes perder esta selección.

La Mexicana

De día es un edificio ordinario del Centro Histórico, pero de noche se transforma en un epicentro de interesantes criaturas de diversas tribus urbanas; al entrar pasas por una antigua tienda de lencería que se convierte en un inmenso salón de baile con increíble música techno, reggae y postpunk. Lo mejor de todo es que cada semana vienen dj 's invitados y la atmósfera es totalmente adaptable, El ambiente es amigable y no excluyen a nadie por su apariencia o estilo de ropa. Entonces si deseas oír buena música, tomar un cóctel y pasarla increíble con poco dinero este es tu lugar.

Calle Guadalupe Victoria 417, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La mexicana (@lamexicana_forum)

Once Upon

Tal y como sucede en el mundo del transformismo, este local muta entre horarios. De día es una tranquila juguería que vende licuados, aguas frescas y jugos recién exprimidos, para conseguir una vida fit, mientras que de noche se convierte en una barra muy sexy con excelente coctelería. La clientela que frecuenta este speakeasy son personas entre los 28 y 35 años, por lo que tiene un aire de mayor sofisticación que otros lugares en su mismo rubro. Lo mejor es que la marcha empieza temprano, lo que se traduce en que si tienes ganas de salir a bailar un martes o simplemente cambiar de aires entre semana es completamente posible en este club. Te recomendamos probar el Carajillo y el Spritz ¡simplemente la gloria!

Av. Melchor Ocampo 1612, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Once Upon (@onceupon_chihuahua)

Vinyard

Un speakeasy con alma de Pub, así es cómo podemos definir a Vinyard, una guarida para todas aquellas personas que les gustan la cerveza fría, la música alternativa y la estética rockera. Venir aquí un jueves en la noche es sinónimo de fiesta por lo concurrido que es y lo alegre de sus baristas y parroquianos. Su lema: “Siempre cabe uno más”, entonces no hay problemas de filas de espera, reservaciones etcétera. De manera que si extrañas oír a los Strokes pero también se te antoja escuchar ‘Motomami’ de la Rosalía seguido de ‘As it Was’ de Harry Styles, sorpresa este lugar no te decepcionará.

Juan José Escudero 2903, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vinyard Pub Mx (@vinyardpubmx)

Hi Night Club

La cereza del pastel, este lugar no sólo es el antro/bar favorito entre los más jóvenes de Chihuahua, sino es uno de los más divertidos y desenfrenados que hay; ya que las noches de perreo intenso, alternadas con hip hop y música electrónica, prenden fuego al lugar. Bajo el esquema de -nada es lo que parece-, desde que llegas aquí luces de neón, corredores de espejos y todo el swag posible, dotan de una vibra explosiva al recinto. Cuando vayas no mires el reloj, lo peor que te puede pasar es que te den más de las dos y debas irte a casa.

Paseos Vista del Sol 6800, Haciendas del Valle I Etapa, 31207 Chihuahua, Chih.