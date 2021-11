Talento local y Xpertos hacen alianza con nueva plataforma

Más de 80 artistas, emprendedores, youtubers e influencers de Chihuahua hacen alianza con la primera casa creativa de Xpertos, siendo la comunidad más grande del norte del país, donde llevan a cabo talleres artísticos, desarrollo humano con un equipo profesional, de igual manera pueden grabar canciones, podcast, videos para las diferentes plataformas de internet, quienes recientemente llevaron a cabo su segundo encuentro estatal en el Centro de la ciudad.

Estuvieron presentes en esta reunión: Marco Márquez, director e inversionista; Alan González, en representación del ingeniero Marco González, socio e inversionista; el cantante y compositor Hiroshi Arikado; y el líder filántropo Mayor Ventura de Cóndor A.C., de igual modo entre las estrellas y famosos se encontraban: Anaí Zúñiga, Diego Nelse, Dante Quintero, Érick Pando, Gerardo Reyes, Dizán Siqueiros, Six One Four, actuales campeones mundiales de hip hop; Payaso Chapetín, Sider, Johana Lira, Víctor Orozco, Óscar Pulido, Brenda Borroel, Juan Royo, Arturo Alarcón, Joel Marín, Astrid Molina, Alfonso Márquez, Musical Milagro, Frank exvoz México, entre otros más.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

El objetivo de este proyecto es ser una plataforma de los próximos talentos chihuahuenses que le den vuelta al mundo con sus habilidades artísticas, habrá personal calificado para ayudarles aumentar sus redes sociales, diseñadores, fotógrafos y un equipo dedicado a llevar a todas estas estrellas locales a un nivel nacional e internacional.