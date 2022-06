¿Te conviene pagar completa la deuda de tus tarjetas de crédito? Los "totaleros" aseguran que sí

Las tarjetas de crédito son una gran herramienta que puede facilitarte la vida ayudándote a pagar deudas, muebles, material de construcción, entre otros, e ir pagando eso poco a poco. Además, usarlas de buena manera, puede traerte beneficios a largo plazo. Si tienes pensado obtener una, recuerda siempre usarlas con responsabilidad.

En México, hasta el cierre del 2021, se registraron 28.02 millones de tarjetas de crédito, este número, comparado con el del cierre del 2020, nos hace ver que el número de tarjetas incrementó un 1.1%.

En los últimos meses más personas han decidido optar por usar tarjetas de crédito, por ello, si te gustaría ser de los clientes que hacen compras inteligentes y gastan sólo lo necesario, podrías ser un cliente “totalero”, pero ¿qué significa esto y qué ventajas tiene?

¿Qué es ser un cliente totalero?

Desde el inicio de la pandemia, en 2020, los mexicanos se han ido convirtiendo cada vez más en clientes totaleros, pues más del 50% de los usuarios, se encuentran libres de deudas con el banco.

Los clientes totaleros, son los usuarios responsables de las tarjetas de crédito, es decir, que mes con mes pagan su deuda total de la tarjeta antes de la fecha límite de pago para así no generar intereses.

Más de la mitad de los usuarios de tarjetas de crédito, se encuentran libres de deudas con su banco/Foto: Pexels

Este tipo de clientes son expertos en usar sus tarjetas, por lo que logran tener hasta 50 días para poder pagar sin generar cuotas extras por intereses. Esto lo hacen comprando entre el día de su fecha de corte, y el día de su fecha límite de pago.

¿Cuál es la fecha límite de pago y el pago mínimo para no generar intereses?

En cada recibo que te llegue de las tarjetas, te marcarán tu fecha límite de pago, el pago mínimo para no generar intereses.

Checa muy bien tu fecha límite de pago, pues si no realizas el pago cuando es, el banco podría cobrarte intereses y además, si haces eso en varias ocasiones, tus deudas dejarán rastro en tu historial crediticio.

El pago mínimo para no generar interesar es sólo para pagar una parte de la deuda, es decir, el interés sin embargo, esta no es la mejor opción pues la deuda podría seguir incrementando. Recuerda sólo pagar de esta manera cuando sean emergencias y no tengas el dinero suficiente, pero no siempre, pues podrías endeudarte más.

¿Cuáles son las ventajas de ser cliente totalero?

Uno de los beneficios más significativos, es que no produces intereses, además de que el Costo Anual Total (CAT) de tu tarjeta disminuye.

Además, ser totalero, te ayuda a construir un buen historial crediticio, que te ayudaría a comprar y/o pagar deudas más grandes, como una casa, y podrías acceder a mejores productos de financiamiento.

Las tarjetas de crédito te abren muchas oportunidades y te permiten comprar cosas que no podrías pagar de contado/Foto: Pexels

Cuando pagas tus cuentas a tiempo, también cuentas con el saldo disponible para utilizar tu tarjeta en casos de emergencia.

El ser cliente totalero te ayuda a que puedas controlar más fácil tus deudas y tus finanzas. Recuerda siempre que los créditos no son una extensión de tus ingresos, es dinero que el banco te presta y que después tendrás que pagar. Paga a las instituciones bancarias a tiempo y evita terminar en el buró de crédito.

En conclusión, las tarjetas de crédito sí son buenas, te abren muchas oportunidades y te permiten comprar cosas que no podrías pagar de contado, sin embargo, es importante recordarte que debes ser responsable con tus gastos, no gastes más de lo que ganas o lo que puedes pagar y siempre haz consciencia antes de comprar, esto te ayudará a tomar mejores decisiones.