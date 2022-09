¿Tu michi es famoso? El valioso gato angora de Turquía es considerado tesoro nacional

Los países de Oriente Medio poseen desde hace siglos una cultura de amor y devoción hacia los felinos, es una región del mundo donde los gatos están considerados una de las mascotas más populares, pero hay un tipo de minino muy especial que destaca por encima de otros al ser considerado un tesoro nacional en Turquía, de donde es originario, se trata del gato de angora, una de las razas de gato más antiguas.

Culturalmente hablando, Turquía es un país lleno de tradiciones interesantes, donde se une lo mejor de oriente y occidente, haciéndolo un destino turístico muy atractivo para todos aquellos que lo visitan. Su ciudad capital, Ankara, fue conocida históricamente con el nombre de Angora y le ha dado nombre ha una mascota única que no es posible encontrar en otro sitio del planeta.

Turquía se toma tan en serio a sus gatos de angora que exportarlos te haría sujeto a un reclamo comercial. Foto: Pixabay

¿Qué es un gato de angora?

A pesar de que nadie conoce su origen con exactitud, el gato de angora es una raza proveniente de Turquía se cree que surgió en el siglo XV; no obstante, comenzó a volverse popular en torno al siglo XX, sobre todo en el año 1903, fecha en que estuvieron muy de moda las exposiciones de belleza felinas, y un gran número de seguidores buscaban obtener el gato más bello para concursar.

Debido a esto, el gato angora de Turquía fue exportado en aquellos años a países como Estados Unidos y el Reino Unido, donde algunos ejemplares fueron seleccionados y sujetos a la crianza selectiva, buscando unos rasgos específico, buscaban crear un animal de cuerpo estilizado y orejas triangulares, con una larga y frondosa cola.

A Turquía no le agradó que los gatos de angora salieran del país

Debido a su cultura, a los turcos no les agradó que la raza emblemática de su nación fuera modificada por extranjeros, por lo que a en la primer década del siglo XX, decidieron crear un programa de cría especial para mantener la esencia del gato angora original y preservar su registro genético.

Turquía se toma tan en serio a sus gatos, que ahora no se permite exportar la raza original a otras partes del mundo, de hacerlo, constituiría un reclamo comercial; no obstante, la prohibición ya no aplicó para los felinos que fueron sacados del país en épocas anteriores.

¿Porqué en Turquía aman tanto a sus gatos?

El origen en un relato del Islam, religión mayoritaria de este país. En el se cuenta que el profeta Mahoma tenía una gata llamada Muezza, a la que profesaba un gran afecto.

La historia cuenta que un día, el profeta se levantó a realizar su oración, preparando su vestimenta para ir a rezar, pero se dio cuenta de que Muezza se había quedado dormida sobre las mangas de su túnica dorada.

Por lo que, en lugar de despertarla, prefirió tomar unas tijeras y cortar la manga de su túnica para no molestar a la gatita.

Es debido a este relato que los mininos suelen ser las mascotas preferidas de los países islámicos, en donde se les trata con respeto y veneración.