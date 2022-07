Ana Saucedo opina de Chumel Torres y Rod Contreras

Con cinco años de trayectoria sacando contenido en redes sociales este año estrenó su canal de YouTube, donde ya cuenta con más de 350 mil suscriptores, ella es la influencer de Chihuahua Ana Saucedo quien, señala, sigue activa en sus plataformas, pero ya con un enfoque diferente, donde maneja más sketches, abordando en ellos dramas sociales que acontecen en la actualidad en los diferentes sectores de la sociedad con la finalidad de mandar un mensaje positivo, indicando que le ha resultado bien obteniendo una respuesta positiva de sus seguidoras y seguidores.

Asimismo, expresó que sigue trabajando en campañas publicitarias en diferentes zonas, pero ahora más en su tierra Chihuahua, objetivo que tenía trazado desde hace 4 años y hoy es una realidad, su perseverancia ha incrementado el número de fans, en Instagram cuenta con 170 mil, en TikTok, 3.8 millones.

Se le cuestionó sobre Chumel Torres, quien también es uno de los poderosos en las redes sociales manifestando: “No lo conozco, sé que, por lo general, siempre anda en polémica, pero no puedo decir si es buena onda o mala onda, ya que no lo he tratado, me es indiferente, pero obvio, si se llega a dar la oportunidad de convivir con él, tendré otro concepto diferente. Por otro lado, con Rod Contreras ya tengo mucho tiempo que no hablo con él, hice una convivencia en el año 2019, donde logramos traer a varios tiktoks, incluyendo a Rod Contreras, en ese momento me llevé muy bien con él, pero ya no tengo contacto hasta este momento, sin embargo, nos seguimos por Instagram”.

“Fofo” Márquez, el influencer que cerró un puente en Guadalajara, se le pidió la opinión que tenía sobre este destacado personaje: “De igual forma lo único que sé de él es por las controversias que se publican sobre su persona, yo tengo un círculo social demasiado pequeño, por lo cual tampoco conozco muchos de los colegas de aquí de Chihuahua, claro que he oído hablar algunos y sería muy padre conocerlos en persona para compartir ideas.

“Considero que he tenido un crecimiento conforme ha pasado el tiempo, los comentarios que dejan en mis redes me ha hecho madurar y fortalecer mi autoestima, ya que antes sí llegaban a lastimarme, entonces yo les aconsejo a las persona que van a dedicarse a esto que tienen que tener una mente muy fuerte ya que el golpe de las críticas a veces es devastador, también el otro lado de la moneda es cuando me llegan a dejar mensajes donde indican que por mi contenido han logrado ser otras personas, o lograron superar tal situación, eso me llena de satisfacción y orgullo por lo cual seguiré presente en las redes”, finalizó Ana Saucedo.

