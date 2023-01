Hombre gasta más de 15 mil dólares para ¿parecerse a un perro? La historia de Toko-san

Sabemos que en gustos se rompen géneros, pero hay quienes tienen gustos un poco más excéntricos y que sorprenden a propios y extraños. Uno de estos gustos ‘extraños’ se viralizó en redes sociales, pues un hombre en Japón gastó los ahorros de su vida en convertiste en un perro. Te contamos su historia.

Aunque no lo creas, un hombre en Japón decidió dejar atrás la ‘vida normal’ que llevaba para darle rienda suelta a su deseo de convertirse en un perro border collie.

A diferencia de otras personas que buscan convertirse en la persona o animal deseado, Toko-san no recurrió a las cirugías para cumplir su sueño. Pues tuvo que desembolsar más de 15 mil dólares, cerca de 300 mil pesos mexicanos, en su traje hiperrealista.

‘I want to be an animal’, el hombre japonés que quiere ser perro

El hombre comparte su ‘transformación’ en un canal de youtube llamado Dōbutsu ni naritai (動物になりたい) cuya traducción sería ‘I Want to be an animal’ o ‘yo quiero ser un animal’. En este espacio comparte sus rutinas de paseos, sus entrenamientos y hasta juegos.

Si bien, el hombre está completamente feliz con su nueva faceta de vida, admitió que de igual manera siente inseguridad con lo que la gente puedan pensar sobre él, especialmente sus amigos.

“Rara vez se lo digo a mis amigos porque tengo miedo de que piensen que soy raro. Mis amigos y familiares parecían muy sorprendidos de saber que me convertí en un animal”, confesó a The Mirror. Razón por la cual oculta su rostro en los clips, ya que le asusta lo que puedan pensar de él sus compañeros de trabajos y otras personas que conoce en la vida real.

¿Dónde mandó a hacer su traje?

Según explicó el hombre, la empresa que se encargó de diseñar su traje fue Zeppet, una empresa especializada en efectos especiales y modelaje, quienes se inspiraron en un perro border collie.

“Dado que la estructura del esqueleto [entre humano y animal] es muy diferente, dedicamos mucho tiempo a estudiar cómo hacer que se pareciera a un perro. Además, recopilamos fotografías tomadas desde varios ángulos para que el hermoso pelaje del collie pueda reproducirse y diseñarse para que el pelaje fluya de forma natural”, explicó un representante de la empresa.

Toko-san explicó como la confió en el estudio, pues ya había visto otros modelos realistas que realizaron en el pasado. “Decidí hacer mi pedido porque Zeppet propuso un plan atractivo y detallado, y respondió a mi solicitud con sinceridad desde la etapa de cotización. También encontré confiable al estudio, ya que ha producido una amplia gama de modelos realistas en el pasado”, señaló.

