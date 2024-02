Sr. Croquis, el artista que dibuja los rincones de Chihuahua y los comparte en Instagram

La ciudad de Chihuahua, con su rica historia y arquitectura variada, ha sido desde hace mucho tiempo fuente de inspiración para artistas de diversos campos. Entre ellos, recientemente llama la atención el Señor Croquis, un arquitecto que comparte su trabajo en Instagram, cuya pasión por el arte se manifiesta a través de elaborados croquis de edificios, iglesias y rincones emblemáticos de la ciudad.

Con una técnica de acuarela o simplemente a lápiz, el Señor Croquis retrata lugares que son emblemáticos del paisaje urbano chihuahuense. Pero también espacios del día a día y rincones poco conocidos de nuestra ciudad.

Dibujar para recordar

Aunque la formación de este arquitecto está arraigada en los fundamentos técnicos de su disciplina, su enfoque hacia los croquis trasciende los límites de lo puramente funcional. Sus trazos van más allá de la mera representación arquitectónica; capturan la esencia de los lugares que retrata, infundiendo vida y emoción a los dibujos.

Así lo expresa Óscar Chávez, el talento detrás de este trabajo: “Me gusta dibujar cuando estoy de viaje, o cuando voy a una reunión o que quiero guardar el momento. Me gusta más tener dibujos de a donde voy o cosas significativas (como mi cena de aniversario de bodas) que tomar fotos”.

Sobre su proceso creativo, el Señor Croquis explicó: “Con cada dibujo te estás de 40 minutos a una hora y cacho, así que suceden muchas cosas en el ínter y todo eso se queda grabado en la memoria. Entonces, cuando veo un dibujo, me acuerdo de que estaba comiendo, platicando, si alguien se acercó, etc. Recuerdas más cosas que suceden”.

El trabajo de Sr. Croquis no sólo representa monumentos y lugares icónicos, sino que destacan en su trabajo espacios cotidianos, por los que caminamos en nuestro día a día: “Me gusta dibujar lugares que no sean tan turísticos o espectaculares. Por ejemplo un puesto de tacos, o bolería, o poste con cables en algún punto de la ciudad”.





Creo que cualquier tema es bueno dibujarlo por muy trivial que parezca

Urbansketchers Chihuahua

Según explicó Óscar Chávez algunos de sus dibujos son producto de reuniones con el grupo de artistas Urbansketchers Chihuahua que se reúne cada 15 días para hacer dibujos de la ciudad.

“La onda es dibujar la ciudad”, señaló, “con cualquier técnica y sabiendo o sin saber”.

Este grupo no tiene costo de inscripción y cualquiera interesando por este satisfactorio pasatiempo puede unirse acercándose a ellos. Aquí te dejamos enlaces a sus redes sociales.





Señor Croquis

Oscar Chávez Acosta, tiene maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado en el ISAD y Maestría en Proyecto Integrado de Arquitectura por la Universitat Ramón Llull en Barcelona. En 2015 obtiene el doctorado en la línea Ciudad y Territorio en la misma institución.

En la actualidad es docente de arquitectura y urbanismo desde el año 2000 y ha sido profesor invitado en la Escuela de Arquitectura y Diseño del Caribe en la ciudad de Panamá para impartir clases de dibujo y taller de proyectos.

Es Cofundador de Urbánika cuya obra ha sido publicada en México, Italia y Corea. Urbánika gana el primer lugar en el Next Landmark Contest 2018 en Bologna, Italia. En 2019, gana dos medallas de plata y una mención honorífica en la Bienal de Arquitectura del Estado de Chihuahua y en 2021 una mención honorífica y la medalla de oro por el proyecto del Centro Regional Integral para la Atención del Autismo en la ciudad de Camargo. Este mismo proyecto es merecedor en 2022 de una Mención Honorífica a nivel nacional en la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana.

Además de la práctica académica y docente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con investigaciones sobre los temas que tienen que ver con la ciudad, el espacio público y la imagen urbana de las ciudades del norte de México, publicando capítulos de libros, artículos de investigación en revistas arbitradas y presentado ponencias en Congresos en México y el extranjero.