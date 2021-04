Acuerdo en materia de subcontratación sólo beneficia a empresas: CEEF

Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), calificó como un mal acuerdo el que se realizó entre la iniciativa privada y el gobierno federal en materia de subcontratación, que fue anunciado por los organismos empresariales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Es un acuerdo pésimamente manejado, finalmente no hay un acuerdo para regular la subcontratación y no hicieron ninguna modificación a la iniciativa vigente, eso no es un acuerdo; lo único que lograron, en contra a lo que dijo el presidente, es que se beneficiarán las grandes empresas”, explicó el titular.

Este acuerdo se realizó tras tres meses de negociación entre el gobierno federal, el sector empresarial y el sector obrero, como dio a conocer la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nacional.

“Esto sólo benefició a que se disminuyera la PTU para las empresas (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), la cual sigue siendo del 10%, pero con un tope; lo que se logró es que en vez de usar la figura del outsourcing bajaron la PTU a un 3%”.

El presidente del CEEF explicó que las empresas que tienen fuertes inversiones en capital y no son intensivas en mano de obra pudieran llegar a repartir hasta un año de utilidades, por eso usaban la herramienta del outsourcing.

“Mientras no exista la supervisión, vigilancia y sanción de la subcontratación, va a seguir existiendo la corrupción en esta figura, y con una prohibición como la que se plantea, lo único que va a ocurrir es que las empresas que realizan esta labor seguirán existiendo en la informalidad”.

Una de las herramientas que prevé el experto en materia de trabajo es que se comenzarán a hacer pagos a través de honorarios, o por prestación de servicios haciendo uso de la simulación, sin que se paguen los derechos del trabajador, como debiera ser.

Te puede interesar:

Finanzas Cayó 75% la ocupación hotelera en la sierra durante Semana Santa

Finanzas Buenas expectativas para Día del Niño en dulcerías

Finanzas Gasolina regular se mantiene en 20.18 pesos promedio