Busca Index que trabajadores informales se unan a industria manufacturera y de exportación

Existen alrededor de 250 mil empleos detectados como informales en la ciudad, por lo que Index busca que estos trabajadores se trasladen a la formalidad, cubriendo evidentemente los al menos 10 mil empleos que se estarían generando en Chihuahua durante este año, señaló Román Rivas Hong, presidente de Index Chihuahua.

Si bien es cierto, se sabe que Chihuahua es una de las entidad con menor informalidad en el país, donde la industria manufacturera y de exportación es la que en gran parte genera ese éxito; sin embargo, reconoció que la población informal es una cifra importante.

Para tratar de atraer a estas personas, se realizan estrategias como ferias de empleo como la llevada a cabo el pasado 7 de marzo que reunió a decenas de empresas, además de promocionar el programa de becas técnicas impulsadas desde la Fundación Index.

Rivas Hong resaltó que los bonos de contratación impactan en las empresas, pero manifestó que han detectado que aquellas que las ofrecen no son parte de empresas que no están asociadas a Index, y que cuentan con procesos muy manuales, es decir, que es mano de obra intensiva, entonces lo que hacen es tratar de subir los bonos de contratación pero no suben los tabuladores.

En este sentido, resaltó que la mejor manera de hacerle frente a la informalidad es mediante esquemas de empleo donde el interesado pueda observar los tabuladores; inclusive se plantea organizar otra feria en el segundo semestre de 2023 para promover puestos laborales.

Y es que ya se anunció la llegada de empresas a Chihuahua, y se estima el crecimiento de otras tantas, por lo que se contempla el ofrecimiento de más empleo. Una de las empresas que arriban a Chihuahua es BRP que tiene procesos de ensamble, y se habla de otras empresas que de momento se encuentran en modo confidencial, pero una cuenta con procesos de maquinado, según adelanto el presidente de Index.

Este último destacó que la industria manufacturera y de exportación, es el sector que más está creciendo más en nuestra entidad, en particular, las empresas automotrices, aeroespaciales y empresas de tecnologías, inclusive las empresas que tienen ramos diversos.

Finalmente, el empresario resaltó la trascendencia de que sigan llegando empresas ancla a Chihuahua, puesto que estas dinamizan la proveeduría y establecen una riqueza intrínseca para la región.