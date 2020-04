Es fácil que no proceda el recurso de amparo contra obras de la Federación, Canaco

“Necesitamos revisar bien cuál es el marco jurídico que sustenta dicho amparo, porque si no, no van a tener validez, ya que se necesita un sustento jurídico o lo que va a terminar pasando es que no proceda”, explicó el presidente de Canaco Servytur, Edibray Gómez.

Esto ante el documento que se presentó por parte de los juzgados de Baja California, en donde se solicita la reasignación del presupuesto de las obras federales, como el Tren Maya, la refinería de Tres Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía al sector salud.

“Me explicaba a mí un experto en ese tipo de cuestiones legales, que hay que revisar ante qué recursos y cómo se va a amparar, porque es muy fácil que no proceda, y en ese caso sólo sería una pérdida de recursos”.

Gómez Gallegos señaló que las cámaras se encuentran trabajando no sólo en esos estados, sino en Chihuahua y en el resto de la República para llevar a cabo una mejor opción para todo el país.

“Hay que recordar que estamos viviendo una etapa muy difícil y más difícil aún que se va a poner, con la entrada de la fase tres de la contingencia, por lo que aún más empresas van a comenzar a dejar de trabajar”.

Por lo anterior, el empresario reafirma que desconoce la base jurídica que sustenta ese amparo, pero puntualiza que se debe ser muy tácitos en materia legal, ya que si existe la incertidumbre puede existir la falla.

“Hay que ser muy tácitos en ese tipo de materia, ya que podemos pensar que estamos hablando de una cosa y nada que terminamos hablando de otra, por lo que debe de haber un estudio legal previo”.

