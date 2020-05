Han cerrado 500 tienditas: Canacope

“La desesperación por parte de los comerciantes es saber que el Gobierno no nos voltea a ver, a ese señor o a esa señora dueños de tiendas son parte de la economía del país”, comentó José Guerrero Alderete, presidente de la Canacope, quien precisó que tan sólo en la ciudad se han cerrado cerca de 500 pequeños negocios que representan el 10% de este gremio.

Lo anterior señaló el directivo de la Cámara Nacional de Comercios en Pequeño, luego de que los locales vayan por su tercer mes de contingencia y en donde ya empiezan a escasear muchos productos y hasta el momento no ha habido respuesta de los apoyos de Gobierno.

“Los comerciantes ya tienen muchas semanas estresados porque saben que la contingencia les está comiendo el negocio, les está comiendo la mercancía y se está acabando, tratándose de abarrotes, de venta de calzado o de venta de ropa, entre otros productos”.

Guerrero Alderete puntualiza que en cuanto a los negocios en pequeño, que es lo que comprende el gremio de la Canacope, existe un ambiente de tensión constante, pues aún no se puede contemplar una puerta de salida para la problemática.

“La mayor desesperación de la gente es ¿por qué el Gobierno no lo ve? ¿Por qué no se pone en los zapatos de los comerciantes? ¿Por qué no voltean tantito y piensan que son el dueño de este taller mecánico o la dueña de esta tiendita de zapatos? ¿Se imaginan cómo le van a hacer”.

Lo anterior luego de que se anunciara que de casi 13 mil solicitudes para obtener subsidio económico para negocios formales e informales en Chihuahua, sólo mil 27 de los solicitantes han podido a acceder a esta prestación de Gobierno del Estado.

“¿Por qué no ven que ese apoyo es parte de la economía del país? Ya que representa una magnitud muy grande; esta gente son los que sostienen el empleo, son importantes. El Gobierno tiene la obligación de cuidar nuestra integridad física y nuestro patrimonio también, y si lo que necesitan es vernos, que vengan y vean que la tienda existe y que aquí estamos, batallando”.

Aunado a esto, enfatizó que los niveles de Gobierno municipales y estatales no tienen pretexto para no brindar el apoyo, ya que al estar cerca de las personas, pueden corroborar en qué condiciones se encuentran sus negocios.

“Aquí estamos en cortito, a lo mejor el Gobierno Federal dice que no hay tiendita, y puede que sea una salida, pero los otros niveles aquí están cerca, ellos pueden corroborar que los locales existen y que están batallando”.

