Industria recuperó empleo, pero microchips afectan producción

El presidente de Index Chihuahua, Román Rivas Hong, expuso que la escasez de microchips mantiene una situación complicada y que actualmente se está produciendo lo que los fabricantes de vehículos pueden, con los suministros que se les envían de Asia.

“Las nuevas plantas todavía no han aterrizado ni se han iniciado en sus nuevos procesos como para poder librar un poco de capacidad; sabemos que todas estas nuevas plantas estarán localizadas en los Estados Unidos, inclusive algunos proveedores van a estar suministrando desde México, componentes o materia prima para estos semiconductores, pero son inversiones que requieren por lo menos dos años para poder implementar”, refirió.

Al considerar que el impacto de lo anterior no es inmediato, reiteró que para finales de 2023 es cuando se prevé que la industria automotriz va a recuperar los volúmenes que tenía antes de la pandemia.

Rivas Hong dijo que a la fecha ya se superó el nivel de empleo prepandemia, debido a que se está diversificando el tipo de productos, pues ya no se depende tanto de la industria automotriz, al menos dentro de lo que es el sector; añadiendo que Chihuahua es un referente al contar con industria aeroespacial, automotriz, electrónica y de consumidor.

“Entonces esa es la razón de que alguna de éstas no está experimentando los bemoles de no tener microchips y que por ende los clientes les estén cancelando su demanda: porque no pueden fabricar sus vehículos, entonces también es parte por lo cual estamos viendo un poco el efecto inflacionario, y los autos no son la excepción”, declaró.

En este sentido, recordó que en Estados Unidos hubo que “pararles un alto”, pues dada la poca oferta de vehículos, los precios estaban subiendo, pero empresas intervinieron con la Asociación de Agencias de Autos de aquel país para tratar de controlar esta situación donde los costos se estaban elevando entre un 25 y 40% de lo normal.

Al cuestionarle si era posible que tal situación se presentara en lo local, el presidente de Index Chihuahua destacó que de momento no se ha detectado, y que al tener contacto con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) Chihuahua, notificaron que se está controlando este tema.

