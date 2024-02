Lo que preocupa para el 2024 es que el Congreso no tenga contrapeso: Aranda

“En el 2024 no me preocupa quién gane la Presidencia de la República, me preocupa que el Congreso no tenga contrapeso”, declaró Gerardo Aranda Orozco, expresidente de Coparmex Nacional y expresidente de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM).

Fue claro al señalar que durante la actual administración federal, la dignidad del representante popular quedó pisoteada y humillada, porque muchos no llegaron ni a escribanos, sólo se dedicaron a firmar iniciativas sin cambiar ni una sola coma.

En este sentido, hizo un amplio llamado a la participación ciudadana, porque las próximas elecciones representan una responsabilidad mayúscula, por lo cual, y en aras de impulsar la democracia, desde Coparmex se han implementado iniciativas como el Modelo de Desarrollo Inclusivo.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Es una iniciativa muy importante porque después de analizar el Modelo de Desarrollo que teníamos en el país en donde se pensaba que solamente con desarrollo económico resolveríamos parte de la problemática social, vimos que no es así. De tal manera que en el lenguaje de nuestro presidente nacional, el desarrollo inclusivo significa que nadie se quede atrás, esto es, cómo implementar las políticas económicas, sociales, el desarrollo político como tal a fin de que permita que el grueso de las personas tengan oportunidades”, refirió.

Esta iniciativa –dijo- llama a la sociedad en general bajo el entendido de que todos tenemos una responsabilidad para buscar resolver los graves problemas que tenemos en el país alrededor de la pobreza, fenómeno que en México se mide de forma multidimensional, a fin de observar el desarrollo que tiene la sociedad.

Expectativa económica

El expresidente nacional de Coparmex indicó que el arranque del año ha sido bueno en términos económicos, aunque con una inflación alta que se estima pueda disminuir en los próximos meses, pues las variables macroeconómicas así lo indican.

En este punto, indicó que hay ciertas políticas públicas que no están permitiendo aprovechar el famoso nearshoring; pues consideró que hay una falta de definición del régimen y una falta de cuidado en las variables de las cosas que se quieren hacer y afectan diametralmente contra el famoso T-MEC fundamentalmente en las áreas que son del interés del presidente en darle reversa a lo que ha sucedió en México, específicamente en cuestión de energía.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Aranda fue claro al señalar que no podemos pensar en un fuerte desarrollo con las limitantes de energía que se están teniendo y la carencia de recursos por parte del gobierno para poderlo suplir. “El monopolio es malo no porque sea propiedad del gobierno o de particulares, sino que el monopolio daña la economía por ser monopolio, independientemente de quién sea el propietario”, aseguró.

Ante ello, destacó que para el nearshoring se requiere seguridad y disponibilidad de agua y energía eléctrica, lo demás puede resolverse.