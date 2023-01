Panaderías buscan mantener a “buen precio” la tradicional rosca de reyes 

Las panaderías de la localidad y panaderos que venden las tradicionales roscas de reyes vía redes sociales, manifiestan que a pesar del aumento en los costos de los insumos, puede más la tradición, que el beneficio económico que se obtiene.

El joven Alan Fernando Esparza, que labora en la panadería “El Vapor”, señaló que apartir de este miércoles iniciaron con la elaboración de las roscas de reyes, ya que algunos de los clientes se las han solicitado.

“Muy bien, a partir de hoy iniciamos la elaboración, haremos 250 roscas hoy y este jueves, son sobre pedido y en caso de terminarse haremos unas cuantas más”, dijo el panadero.

Esparza pide a los clientes que acudan al establecimiento ubicado en la calle Arteaga número 601, al cruce con la calle María Martínez o que se comuniquen al 656- 128-9294.

Los costos van desde los 290 pesos, el tamaño mediano, la grande hasta 490 con relleno en dos diferentes opciones a elegir, todas llevan los “monitos”, indicó el joven panadero.

Por su parte, Elsa Ortiz, panadera y repostera, mencionó que ya no es redituable elaborar roscas, ya que el incremento en el costo de los productos para la elaboración no deja margen de ganancia, por eso decidió este año no anunciarse en la mayoría de los grupos por redes sociales.

“Cuento con 20 años haciendo roscas, ahorita ya no conviene hacerlas, solo es más tradición familiar, incluso mis clientes ya no me preguntan si haré, solo me mandan mensaje para saber que día puede entregarles el producto; la ciudadanía me piden bajar costos por ser casero, piensan que es más económico y es todo lo contrario, comprar los insumos en pequeño sale más caro”, detalló Ortiz.

Lamentablemente, algunos de los clientes que piden la rosca, no pasan por ella y he logrado acomodarlas con alguna otra persona, el tamaño que manejo es familiar, para 10 personas aproximadamente y el costo es de 300 pesos.