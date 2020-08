Pierde Chihuahua el 75% de capacidad productiva por sequía

René Almeida Grajeda, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua presentó las afectaciones en cultivos de riego y de temporal; además de ganadería en producción de bovino y leche; después de 39 días sin lluvia por la sequía atípica que aqueja a 52 municipios del territorio estatal, que de no conservar el agua que queda en las presas de Chihuahua, sería complicado mantener la plataforma productiva, temiendo por la imposibilidad de reactivación en el sector, y riesgo de hambruna por la falta de alimentos.

“La sequía es una agonía lenta, tiene 38 días que no llueve, cuando 52 municipios están ya reconocidos por la propia Comisión Nacional del Agua, con un gran daño. En los cultivos agrícolas de riego, de temporal, en el caso de frijol entre 80 mil y 90 mil has que sembramos anualmente, la capacidad productiva se perdió en más de un 70 a 75%, quiere decir que el sustento alimenticio de nuestra gente en esa región, es el maíz, y ahí también ya tenemos un daño bastante considerable, podemos decir que andamos en 50% de la producción, porque hubo un poco de mejor lluvia, pero si no nos favorecen los tiempos, vamos a tener un gran problema de hambruna, un problema de desabasto de producto entre nuestra gente”, expresó el secretario.

René Almeida mencionó que la producción de forrajes de este año está “totalmente devastada”, a la cual se destinan 350 mil hectáreas, de las que no se obtendrá el nivel que se esperaba, en la que se combina el cultivo de avena, sorgo, maíz para forraje, entre otros.

En el tema ganadero, se están resintiendo los efectos de esta sequía, ya que el ganado está perdiendo peso, las hembras que están lactando, ya no tienen la capacidad para lactar, tienen hasta 40 a 60 kilos menos de lo normal, lo que implica más costos y también pérdidas por parte de los productores.

“Chihuahua es el estado número uno nacional en exportación de bovino de pie, lo que representa 6 mil millones de pesos anuales, sin embargo, se espera una caída de producción de ganado, y caída en kilos. También es el cuarto en producción lechera”.

Almeida Grajeda mencionó que por instrucción del gobernador Javier Corral Jurado, se está diseñando un proyecto para implementar un esquema de apoyo para la adquisición de suplemento alimenticio para ganaderos, lo más barato posible, para que los productores puedan tomar sus propias decisiones de cuántos y a cuáles animales tienen que proteger.

En el cultivo de temporal al que se destinan 500 mil hectáreas, de las cuales, 200 mil no se sembraron por la falta de agua y el resto, aunque se preparó la tierra, no se logró sembrar por la escasez de humedad, por lo se registra una baja producción y también una perdida de calidad, por la falta de humedad, lo que fue calificado por Almeida Grajeda como una catástrofe económica incalculable.

El titular de Desarrollo Rural destacó que hasta el momento no hay respuesta a la solicitud del Fondo de Desastres Naturales realizada por el Gobierno del Estado, de la que de ser aprobada, se destinaría a lo más urgente que es el sector ganadero, para mantener los vientres, los sementales, y los animales que tengan que mantener para seguir en la actividad.

“Necesitamos la mano firme, amiga y solidaria, del gobierno federal, porque es quien cuenta con todos los instrumentos administrativos y jurídicos para mitigar esto. No la va a resolver al 100%, pero si se puede mitigar en lo más que se pueda”, finalizó el secretario Almeida.









