¿Son seguros los préstamos sin consultar Buró de crédito? Esto dice la Condusef

"Créditos a la medida" sin requisitos como consultar el Buró de Crédito o comprobar ingresos, ofrecidos mediante aplicaciones, vía internet o en establecimientos, alertan sobre un posible fraude, señaló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La dependencia detalló que la mayoría de estas empresas que se anuncian ofreciendo "préstamos" que van desde 30 mil hasta 5 millones de pesos, con planes preferentes, intereses bajos y pagos fijos, asegurando entregar el dinero solicitado en pocos días, son un posible fraude.

Una vez que las personas solicitan financiamiento, se les pide un depósito de aproximadamente 6.2% del total del préstamo solicitado por concepto de gestoría y gastos de administración, posteriormente, aseguran que una vez autorizada la línea de crédito, el cliente deberá presentar su documentación personal para que en un plazo posterior de 30 días, se liberen los recursos.

Después de haber realizado el depósito inicial, comienza el calvario para los afectados, ya que durante semanas, la empresa alega que el crédito está en proceso de autorización, sin llegar a su entrega final.

Es importante informar a los usuarios que estas empresas operan como gestoras ante otras entidades financieras, y que muchas de ellas no están debidamente registradas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios (SIPRES) de esta Comisión, por lo cual no están constituidas como instituciones financieras y, por ende, Condusef no tiene facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento.

Por lo anterior, se hace un llamado a la población para estar alerta y no caer en este tipo de empresas que no están debidamente registradas, ya que sólo buscan lucrar con la necesidad de la gente.

Por ello, Condusef hace las siguientes recomendaciones para evitar que se sigan cometiendo este tipo de fraudes:

En caso de requerir financiamiento, debes cerciorarte de la identidad y registro de la empresa o institución ante Condusef. Es mucho más seguro acudir con instituciones debidamente autorizadas.

No te dejes engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito.

No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, si no estás seguro de que sea una empresa seria.

Antes de dar la comisión por gastos de gestoría, asegúrate de la viabilidad del crédito.

Para cualquier duda o consulta adicional favor de comunicarse a Condusef al teléfono 01 800 999 80-80 o bien, visitar la página de internet www.condusef.gob.mx.