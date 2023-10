Reapertura de puente ayudaría a desfogar cerca de 400 tráileres, pero no es suficiente: CCE

La reapertura del puente Córdova-Américas puede ayudar a desfogar entre 350 y 400 tráileres diarios, sin embargo el rezago es de hasta mil 500, acorde a lo señalado por Federico Baeza Mares, quien manifestó que si bien, esta medida coadyuva, la solución es reabrir los cruces fronterizos con regularidad.

“Estamos contentos por esta apertura del puente Córdova-Américas, que si bien no abrirá a toda su capacidad, pero creemos que puede desfogar entre 350 y 400 tráileres diarios, aunque si el rezago es de mil 300-mil 500, todavía se estarán pendientes alrededor de mil, entonces sigue la afectación grave”, declaró.

Baeza Mares precisó que de acuerdo con la información que cuentan, hay entre seis y siete plantas con paros técnicos en la ciudad de Chihuahua, lo que definitivamente afecta a las empresas y a los empleos de alguna y otra manera, ya sea quitando ciertos incentivos de asistencia y otros beneficios. Esto a primer plazo.

El entrevistado señaló que esta semana ya no se percibe un impacto serio en los empleos, pero esperan que la presión vaya bajando, y para la siguiente semana empezar a tender más a la normalidad; no obstante, expuso que no es tan sencillo alcanzar ese punto.

“Esto lo vamos a estar viendo día con día, pero la solución es que vuelvan a abrir los cruces con regularidad, y no estar intermitentes”, mencionó el líder empresarial.

En conclusión –dijo-, hay un poco más de desfogue, hay un poco de avance, pero no como se esperaba.

Aparte, esta semana todavía no hay afectación a los empleos como lo vaticinaban, pero si la situación continúa compleja, para la próxima tal vez si haya algún tipo de situación, y no tanto en pérdida de empleos, pero los paros obligarán a realizar negociaciones con los sindicatos, y lo más probable es que puedan perderse prestaciones, premios y quizá algún tema del salario, aunque hay que esperar a ver que como transcurren la cosas.

Cabe recordar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, anunció la reapertura de dicho puente, limitado en un horario de 06:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, y estará sujeto a eventuales operativos emergentes.