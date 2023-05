Reformas laborales deben estar equilibradas con las empresas: Centro de Competitividad

En torno a las reformas en cuestiones laborales que involucra más vacaciones, mayor salario, ampliación de incapacidades, y reducción de jornada, Óscar García Ramírez, presidente del Centro de Competitividad Chihuahua declaró que debe haber un equilibrio para que las empresas sean competitivas y ello incida en los colaboradores.

Expuso que el aspecto de la alineación es uno de los puntos más relevantes en premios a la Competitividad que otorga el centro, donde las empresas desde que realizan una planeación estratégica alinean el impulso de capital humano, el impulso de procesos, y demás para lograr el resultado que se está esperando.

“Esta alineación es la clave del éxito de las empresas que buscan alcanzar una mayor competitividad, no puedes tener una competitividad si no tienes una mitigación de riesgos, si no estás analizando los riesgos a los que estás expuesto”, señaló.

García declaró que posiblemente se apruebe una disminución a la jornada laboral y que, como empresa, deben estar haciendo las adaptaciones y adecuaciones pertinentes para volverse más competitivos, ser más eficientes con menores horas de trabajo de los colaboradores, y poder tener un mejor resultado ante tal situación.

“A final de cuentas son decisiones políticas que toman los tres entes de gobierno, pero lo que nosotros queremos es que las empresas aprendan a mitigar esos riesgos, que aun cuando se haya el riesgo donde se sube altísimo el salario mínimo, se dan más días de vacaciones; la empresa no corra el riesgo de cierre, la empresa sea competitiva y logre sus resultados”, indicó.

Es probable –dijo-, que se presenten casos de empresas que cierren definitivamente, pero lo que el Centro de Competitividad busca es darles a las empresas las herramientas que necesitan para poder ser exitosas y que esto no los lleve al cierre de sus empresas.

“Una empresa competitiva tiene una armonía, tiene una participación en la comunidad, tiene una participación en su sociedad, tiene una participación con sus empleados, da una mejor nivel de vida y oportunidades a sus colaboradores”, refirió el presidente del Centro de Competitividad.

Por su parte, el director del centro, Ernesto Urquidi Martínez, expuso que la respuesta a este asunto es la productividad, e indicó que el hecho de que haya un incremento salarial significa que el trabajador se convierte en un comprador potencial como lo decía Henry Ford

“El salario es un medio de transformación pero tiene que ir conectado directamente a la productividad”, añadió.