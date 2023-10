Trabajan 83 mil menores de edad en el estado

En el estado de Chihuahua, existen 83 mil 672 niños de 5 a 17 años de edad trabajando, de los cuales, 42 mil 521 (51 %) se encuentran en una ocupación no permitida, señalaron datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022.

De los menores que pertenecen a una actividad no permitida, el 41% es porque están debajo de la edad mínima, y el 59 por ciento porque tiene una actividad peligrosa, que comprende las actividades como las agropecuarias, minería, construcción, lugares de trabajo de altura, bares, cantinas, basureros, jornadas nocturnas, cargar cosas pesadas, horarios prolongados, entre otros.

De los más de 42 mil menores en ocupaciones no permitidas, el 42 por ciento recibe hasta un salario mínimo; el 33 por ciento no percibe ingresos; el 21 % más de uno y hasta dos salarios mínimos; sólo el 2 %, más de dos salarios mínimos; y el 3 % no especificó.

En relación al nivel de instrucción, el 43 por ciento contaba con la secundaria completa y más; el 35 %, tiene la primaria completa y secundaria incompleta; y el 22 por ciento, sin instrucción y primaria incompleta.

Y, en torno a la duración de la jornada laboral de trabajo habitual, se tiene que el 38 % lo hace más de 36 horas; el 24 %, hasta 14 horas; el 21 por ciento, más de 14 y hasta 36 horas; y el 17 %, no tienen horario de trabajo.

En Chihuahua, el 51% de los menores de edad que laboran, tienen un trabajo no permitido; posicionándose como la 4° entidad a nivel nacional con menor porcentaje. Mientras que a nivel nacional, el 57% de los menores de edad que laboran, cuentan con un trabajo no permitido.

Asimismo, en nuestra entidad, el 48% de los menores de edad que se encuentran en una ocupación no permitida, no asisten a la escuela.

El 41% de los niños en una ocupación no permitida en la entidad de Chihuahua, pertenece al sector terciario y un 40% al sector primario, detalló la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICsp), con datos de la ENTI.

En 2022, a nivel nacional, 3.7 millones de niñas y niños se involucraron en el trabajo infantil. Lo anterior se traduce en 13.1 % de la población de 5 a 17 años. La población infantil en situación de trabajo se divide de la siguiente manera: 1.8 millones (6.4 %) de niñas, niños y adolescentes realizan alguna ocupación no permitida, 318 mil combinan la ocupación no permitida y los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 1.6 millones (5.6 %) realizan solo quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

De los 3.7 millones de personas de 5 a 17 años que realizaron trabajo infantil, 2.2 millones fueron niños (59.5 %) y 1.5 millones niñas (40.5 %). La situación de las y los niños en trabajo infantil mostró división sexual del trabajo. La presencia de niños en ocupaciones no permitidas fue mayor que la de las niñas, con 1.3 millones de niños (72.2 %) y 0.5 millones de niñas (27.8 %). Sin embargo, en los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, la participación de las niñas fue mayor, con 0.9 millones de niñas (56.2 %) y 0.7 millones de niños (43.8 %).

El trabajo infantil desde una perspectiva amplia, se refiere a la participación de niñas y niños en formas de trabajo prohibidas y/o perjudiciales para su desarrollo, identificadas a partir de la legislación nacional, así como los convenios y recomendaciones internacionales.