Unión Europea regresa a Chihuahua impulsando Chihuahua Green City

“Chihuahua Green City” se encuentra en la segunda fase que consta de implementar las oportunidades detectadas en la primera y, en seguimiento al proyecto, el próximo mes de octubre, la capital del estado vuelve a recibir a la delegación de la Unión Europea.

En la primera fase se identificó qué oportunidades había en general, es decir, empezaron a mapear los recursos sobrantes y qué se podía hacer; y en la segunda fase se van a aterrizar las oportunidades detectadas, donde se trabajan cuatro oportunidades básicas: la chamota, las llantas, los flejes, y recuperación del agua caliente, explicó la asesora española Verónica Kushinow.

Se viene trabajando con empresas como Interceramic, GCC, Innovak, Sigma Alimentos, así como empresas europeas, y por supuesto con la participación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); asimismo, El Heraldo de Chihuahua ya es parte.

“Chihuahua Green City” es un proyecto de simbiosis industrial, lo que quiere decir es que se intenta identificar todas aquellas oportunidades de negocio que pueda haber a partir de recursos sobrantes. Se va a identificar qué es lo que las empresas y el territorio desechan, y qué se puede rescatar y volver a entrar en la economía.

“El potencial que vimos en Chihuahua es súper grande, porque las industrias de Chihuahua son grandes, es muy potente el ecosistema industrial de esta ciudad, por lo tanto las oportunidades se multiplican”, expuso, y reconoció que a pesar de que hace apenas un año arrancó dicho proyecto “ya está en boca de todos”.

Esta modalidad es una herramienta de competitividad, pero además viene asociado con un desarrollo del territorio, puesto que la competitividad de las empresas va ligada al desarrollo del territorio, según explicó la consultora.

Asimismo, expuso que para llegar a ser eficientes y alcanzar las emisiones cero, no se necesita cambiar la manera de producir, sino transitando a un modelo de economía circular, diseñando todos los productos y los servicios para que no exista el concepto de residuos. Para implementar este modelo no funciona la individualidad, más bien con el conjunto del ecosistema industrial.

Kushinow fue clara al señalar que “Chihuahua Green City” coloca al estado en la cabeza, destacando que lo considera el proyecto americano que más impacto y repercusión tiene, y que está siendo ejemplo y caso de éxito ya no sólo en México.

Víctor Gómez, coordinador general de dicho proyecto, refirió que existe una gran colaboración con las autoridades que se han dado cuenta del enorme potencial, porque al tener estas soluciones se eleva la competitividad; aparte, aseguró que grandes empresas tienen claridad de qué deben hacer algo con el medio ambiente.

“Chihuahua está siendo la cabeza, preocupado por el futuro, y preocupado por en verdad ser un lugar en el que muchas empresas internacionales tengan la mira para venir a instalarse”, refirió; al tiempo que la asesora resaltó que en nuestra entidad se cuenta con calor renovable, agua regenerada, energía fotovoltaica, sistemas de recuperación de residuos, entonces “sosteniblemente es un referente”.

Se adelantó que para finales de octubre de 2022 viene de nuevo la delegación de la Unión Europea que estuvo en la ciudad en mayo pasado, evento que anteriormente se hacía en la Ciudad de México, pero ya se ha venido organizando en Chihuahua.

“Como chihuahuenses debemos estar muy orgullosos que esto se está gestando aquí, que sin duda estamos pensando diferente, estamos tratando de resolver nuestros propios problemas y tenemos una gran ayuda: un aliado que es la Unión Europea que nos pone una experta en la materia, pero el tema es que nosotros mismos como empresarios estamos resolviendo nuestros propios problemas, estamos un paso adelante”, comentó Gómez.

Se aprovechará la visita de la delegación europea, para que Verónica Kushinow explique los avances registrados en “Chihuahua Green City”; además, sacar provecho que viajan los 19 delegados o embajadores de los estados miembros de la UE para participar en la asamblea que tendrá lugar en la capital, por lo que se vaticina otra repercusión internacional, como en el evento anterior del Foro México-Unión Europea.

Dentro de tal proyecto de economía circular están participando también estudiantes como Enrique Calderón Borunda, de la carrera de Energías Alternativas en la ULSA, quien compartió que ha sido todo un reto para él. “Me he enamorado de este proyecto desde el inicio, y esto pronto será algo requerido a nivel mundial totalmente”, agregó.