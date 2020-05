Alan Sánchez reconoce a sus colegas

Agradecido con los maestros que lo guiaron y le enseñaron todo lo que sabe, Alan Alfonso Sánchez sigue buscando el aprendizaje, a la vez que imparte clases de armonía tonal, taller de creatividad, composición y solfeo en el Conservatorio de Música de Chihuahua.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Los admiro mucho y creo que ahorita es muy importante esforzarse para seguir llevando ese conocimiento a los alumnos, a pesar de las dificultades”, dijo a Gossip.

Alan comenzó a dar clases en el conservatorio hace dos años, supliendo a su maestro Lupino Caballero, pero un año antes ya enseñaba solfeo en una academia de música.

“He ayudado a alumnos a prepararse para exámenes importantes fuera de la ciudad y me han dicho que los han pasado en parte por esa ayuda, eso me hace sentir bastante bien. Otras veces he leído las críticas de alumnos y mencionan que mi clase es uno de los momentos que les gustan del día, también se siente muy bien. Y los momentos cuando es obvio que todos acaban entendiendo algo y les parece interesante, eso también me da mucha satisfacción”, afirmó.

Pero uno de sus mayores retos en un principio fue su juventud, “de repente llegué yo, de la misma edad o menor que los alumnos, ha sido muy complicado, incluso no me han querido hacer caso porque no creían que les pudiera enseñar algo que no supieran, me los tuve que ir ganando poco a poco. Pero actualmente, por mi edad y porque ya han conocido mi trabajo, es cada vez más fácil ganarme el respeto”, declaró.

En el contexto actual, el dilema para los maestros es que no todos los alumnos tienen acceso a internet, computadora, o un dispositivo para seguir las clases a distancia.

“Pero he estado viendo alternativas, les he dado asesoría por llamada, les he dado clase hasta por WhatsApp, lo cual es bastante extraño pero ha funcionado, o por grupos de Facebook, grabo las clases y ellos compran paquetes de datos con redes sociales ilimitadas, que es lo más económico, es una opción bastante atractiva para los alumnos que tienen dificultades económicas y lo han agradecido”, concluyó.

Te recomendamos:

Ráfagas --Por fin encuentran a Herrera --Se llevan sorpresa los diputados --Más políticos a Coparmex

Local Sólo cuatro municipios de Chihuahua podrían iniciar actividades el 18 de mayo