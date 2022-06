¿Amber Heard en bancarrota? La captan comprando en tienda de rebajas

Una nueva polémica aparece en el camino de Amber Heard después de que fuera captada de compras en una tienda de bajo costo y en la sección de rebajas, lo que generó dudas sobre su estado financiero.

Heard fue encontrada culpable de difamar a Johnny Depp en un juicio que requirió de casi dos meses de alegato y en donde ella recibió como sentencia el pago de 15 millones de dólares en compensación de daños, cifra que fue bajada a 10.5 millones de dólares.

Desde que la sentencia fue declarada, la abogada de la actriz declaró que Heard no contaba con los recursos para pagar la deuda y que en ese momento no sabía el camino que optaría por seguir.

AMBER HEARD DE COMPRAS EN ZONA DE REBAJAS

Fue el portal TMZ el cual dio a conocer las imágenes de la actriz de 36 años mientras se encontraba de compras en una de las sucursales de la tienda TJ Maxx en Bridgehampton, Nueva York. El centro comercial es uno de los más conocidos en Estados Unidos y una de las principales tiendas minoristas de ropa al vender sus productos a precios más bajos que la competencia.

Heard se muestra con una camisa blanca y jeans, con el pelo recogido y una actitud despreocupada mientras elige varias de las prendas, algunas de ellas en la zona de rebajas. También, estaba acompañada de su hermana Whitney Henriquez, que desde el comienzo del juicio se volvió en una de sus figuras de apoyo.

Tras notar que era grabada por algunos de los clientes presentes en la tienda, la actriz prefirió huir de la escena al ser reconocida, por lo que se observa como deja abandonado un carrito lleno de ropa que ya había seleccionado.

El portal que difundió las imágenes señaló que parecía ser un día normal de compras para las hermanas y que no discutían ningún tema importante más que sobre algunos pantalones.

SPOTTED! Amber Heard Shopping at TJ Maxx after Johnny Depp Trial #AmberHeard #JohnnyDepp pic.twitter.com/j9Xo9StSRR — Joseph Morris (@JosephMorrisYT) June 19, 2022

LA ACTRIZ Y SUS COMPLICADAS FINANZAS

Una vez que las imágenes fueron reveladas, una gran cantidad de seguidores del espectáculo y que han seguido la relación entre Heard y Depp expresaron su preocupación sobre las complicadas finanzas de la actriz.

Al concluirse el juicio, Amber Heard quedó con una deuda de 10.5 millones de dólares que tendrá que pagar a Johnny Depp, mientras que el actor tendrá que dar 2 millones de dólares a la actriz por concepto de daños.

La gran deuda de más de ocho millones de dólares no podría ser pagada por la actriz en estos momentos. Elaine Bredehoft, abogada de Heard, declaró unos días después del juicio que “No, absolutamente no” al ser cuestionada sobre si contaba con los recursos para hacer el pago concretado por el jurado.

Durante el juicio, Amber Heard fue cuestionada sobre los siete millones de dólares que recibió tras el divorcio con Johnny Depp, cantidad que ella aseguró donaría a varias organizaciones, pero de la que solo dio una porción de ella. Al respecto, la actriz afirmó que no pudo seguir con los donativos al llegar la demanda de su exesposo.

De acuerdo con el sitio celebritynetworth, la fortuna de Heard estaría colocada en los -6 millones de dólares ante el pago que debe hacer a Depp. Este mismo portal señala que el mejor periodo de ganancia para la actriz fue en el 2019 cuando pudo generar al menos 3 millones de dólares.

En una reciente entrevista Amber Heard aseguró que solo quiere seguir con su vida y que, tras el juicio, solo quiere concentrarse en su hija de nombre Oonagh de apenas un año y disfrutar más de su rol como madre a tiempo completo.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla