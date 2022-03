Beto Pasillas da a conocer “Menonitas Mexicanos”

El famoso Beto Pasillas acaba de subir hace unas horas a su página de YouTube, la cual cuenta con más de 1 millón 700 mil suscriptores, el documental “Menonitas mexicanos, 100 años de una increíble historia” donde narra la cultura de esta comunidad cuando tuvo la oportunidad de visitar Ciudad Cuauhtémoc indicando: “Desde que era un niño siempre me ha llamado mucho la atención la comunidad menonita, hace poco me enteré que en el estado de Chihuahua está la concentración más grande de menonitas así que decidí viajar para poder conocerlos un poquito más; me llevé una gran sorpresa al conocer su increíble historia de cómo fue que llegaron hace 100 años, cuáles son sus tradiciones, la calidez de sus personas y su deliciosa comida. Espero disfrutes esta primera parte”, escribió el creador de contenido.

El youtuber nació el 29 de mayo de 1991, quien logró popularidad por sus videos llenos de diversión y humor, más adelante tomo más notoriedad al tener una relación con Yuya, pero finalizaron su relación en el 2019. A la edad de 20 años decide abrir su canal con publicó una serie de versiones de canciones hechas con la batería, sin embargo, no tuvo el éxito esperado, con el tiempo retoma su propio canal y empieza a realizar videos random, retos, y hablar de trivialidades, asimismo, en noviembre del 2019 lanzó el tema “Marlene” el cual fue bien aceptado por sus seguidores y cuenta con casi 500 mil reproducciones.

Si eres su fan y deseas conocer el nuevo proyecto que acaba de lanzar entra a esta liga https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HADhR0hD0aQ&feature=youtu.be.

