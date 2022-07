¡Con cabello lila! Cristian Castro sorprende con su nuevo y colorido look

Mostrando su cabello en tonalidades lila fue que el cantante Cristian Castro sorprendió con su nuevo y colorido look en redes sociales, ¿te atreverías a imitar su estilo?

“Estoy listo ya para ir al estudio, pero me gustaría preguntarles si tienen alguna curiosidad acerca del camarín o les gustaría que les muestre algo del camarín”, es lo que dice el intérprete de Por amarte así y No podrás mientras porta un atuendo Dolce&Gabanna en colores verde, rosa, azul y amarillo; sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas no fueron las prendas, sino su cabellera.

Cristian Castro participa en el programa Canta Conmigo Ahora

Fue precisamente para Canta Conmigo Ahora, en Argentina, que el cantante apareció con su nueva imagen y su outfit 'fuera de serie', mismo que incluso fue presumido en el Instagram oficial del programa, donde se lee “No superamos este look de Cristian Castro, ¿con qué nos sorprenderá esta noche?”.

A raíz de eso los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y mientras muchos resaltaron el talento del “Gallito feliz”, otros le recomendaron contratar a otro asesor de imagen.

“Me encanta, hace lo que quiere y se pone lo que le gusta, se le nota la pancita y está perfecto”, “¿No tiene un asesor de imagen? Digo, ponte lo que quieras, pero es too much. Una cosa es estilo, personalidad, otra es popurri de cosas”, “Gran cantante con looks que no lo benefician”, “Parece Enrique el Antiguo” y “Me encanta que lo hagas a propósito, cantas bárbaro” son solo algunas de las opiniones de quienes siguen la cuenta del programa que es un concurso de talentos y que fue estrenado el pasado 25 de julio.

Los looks más atrevidos y originales de Cristian Castro

“Vampiros pretendiendo ser humanos, humanos pretendiendo ser vampiros” fue la frase que posteó Cristian Castro haciendo gala de un filtro que lo hacía aparentar tener el cabello azul y un maquillaje con cristales en el rostro, pero este ni siquiera cuenta como uno de sus looks más atrevidos y locochones del talentoso hijo de Verónica Castro y Manuel 'El Loco' Valdés.

Previamente se dejó ver con el cabello verde neón y portando un traje amarillo con saco verde metálico y apenas unos días antes presumió un estilo donde lo que más resaltaba era su melena amarilla, misma que combinaba con su vestimenta.

Aunque en ocasiones ya se le había visto con luces, rayos e incluso con el cabello decolorado, el optar por llevar tonalidades llamativas y vivas como parte de su indumentaria está causando una gran respuesta por parte del público.

Por lo anterior, seguramente hay quienes además de sintonizar el programa para conocer los talentos de su país, lo hacen también para ver con qué original y atrevido look los sorprende Cristian Castro; ya que quizá el lila sea solo parte de una larga lista de colores por delante.

