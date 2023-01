“Ya fui juzgada", dice Gloria Trevi tras nuevas acusaciones de abuso infantil

A unas horas de haberse hecho pública la demanda contra Gloria Trevi interpuesta por dos mujeres en Estados Unidos por cargos de abuso infantil presuntamente ocurridos en la década de los noventa, la cantante externó su postura mediante un comunicado en redes sociales.

La intérprete de Todos me miran destacó haber sido víctima de abuso sexual, por lo que sus “sentimientos” están con todas aquellas que han experimentado esto mismo; asegura que las acusaciones son falsas.

“Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mí, sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia".

Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente;

"Mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí”, escribió la artista.

“Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta.

Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora

"Ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado".

Trevi, de 54 años, recalcó que actualmente se encuentra en un proceso legal en Estados Unidos contra de quienes la han "difamado".

Y agregó: “Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos, yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso”.

La revista Rolling Stone publicó información de la demanda que realizaron dos mujeres, quienes compartieron que cuando ellas tenían 13 y 15 años fueron reclutadas por la intérprete para formar parte de una capacitación musical que las convertiría en estrellas, y fueron abusadas sexualmente por el productor Sergio Andrade.

El proceso de demanda duró tres años y se hizo oficial el 31 de diciembre pasado.

Desde hace 14 años la artista interpuso una demanda por difamación en contra de Tv Azteca y la periodista Patricia Chapoy, caso que sigue vigente.