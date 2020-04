Chris Nassif enamorado de la música

Cuando se piensa en las generaciones actuales, se tiende a generalizar, y la primera imagen que se nos viene son chavos pegados al celular o desvelándose en las plataformas digitales de programación. El joven Chris Nassif demuestra con su talento al piano que no todo es así.

Gran admirador de Beethoven, Chopin y Liszt, y luego de prepararse en la Academia de Canto y Música Escobar, espera ingresar al Conservatorio de Música de Chihuahua para cumplir su sueño de convertirse en un gran concertista de piano.

Chris Antoine Nassif Arroyo tiene 14 años recién cumplidos y cursa el segundo de secundaria en el Colegio Regional Bilingüe.

“Desde chiquito mi mamá me ponía un piano que ella tenía y me gustaba, pero hasta hace un año y medio me empezó a interesar y comencé a tomar clases”, comentó Chris a Gossip.

Pero no sólo se interesa en tocar música clásica, también le llama la atención la composición y aunque aún no toma clases de solfeo, ya ha creado tres piezas de puro oído y está por terminar la cuarta, “empiezo a tocar las teclas y si me da un sonido que me gusta empiezo a crear la melodía, todavía no sé escribir música, toco de memoria”, explicó.

Chris admira al genio de Bonn, Ludwig van Beethoven, por ser un compositor clásico, muy complicado; el romanticismo refinado del polaco Frédéric Chopin, uno de los más importantes de la historia; y al virtuoso austro-húngaro Franz Liszt, a quien considera “un rock star de sus tiempos, le gustaba hacer composiciones muy difíciles, me gusta mucho ese tipo de música rápida y difícil”.

Para el joven estudiante, la música es una bella manera de expresarse y está muy emocionado de que en cuanto reabran las escuelas se inscribirá en el Conservatorio para aprender más, avanzar y dedicarle su mayor empeñó a este arte.

Por ahora, Chris reinició esta semana sus estudios de secundaria de manera virtual y aprovecha su tiempo practicando en el piano todo lo que ha estudiado para mejorar su técnica, también de forma virtual con videos y tutoriales, viendo qué puede hacer en lo que regresa a clases.

