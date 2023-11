Dará la tanatóloga Gaby Pérez Islas conferencia “El viaje de la vida”

La escritora mexicana Gaby Pérez Islas quien es licenciada en Literatura Latinoamericana, así como maestra en Tanatología y especialista en Codependencia y Familia, Logoterapia, Espiritualidad y Suicidología presentará este 17 de noviembre la conferencia “El viaje de la vida” que tendrá lugar en el Teatro de los Héroes, a las 7:30 de la tarde, donde los asistentes podrán descubrir cómo viajar ligero por la vida , sin cargar sentimientos que no funcionan y cosas que no les permiten ser feliz.

Los boletos para asistir a esta ponencia están disponibles en la plataforma startickets.mx, siendo sus costos según información que aparece en la página: VIP $660.00, Oro $550.00, Plata $495.00, y Balcón $440.00.

Sobre la conferencia Gaby Pérez ha expresado en redes sociales: “Aquí el público podrá apreciar en este tema cómo aprender a ir más ligero de equipaje, cómo disfrutar el viaje, cómo hacer cuando las cosas no salen como las planeamos, es un gran sí a la vida, con mucha dinámica, interacción y para toda la familia”, señaló en un pequeño video.

La disertadora Pérez Islas es conocida por su larga labor como conferenciante y ponente en numerosos seminarios y charlas, donde ha tratado sobre todo de exponer una visión moderna y accesible de la tanatología.

Además de las charlas, Pérez Islas ejerce la práctica privada asistiendo tanto a familias como a enfermos en fase terminal, y ha publicado varios libros sobre cómo superar problemas personales tales como el desamor o la cercanía de la muerte: “Cómo curar un corazón roto”, “Elige no tener miedo” y “Viajar por la vida” son algunas de sus obras.

Es de mencionar que el coloquio está relacionado a su libro “Viajar por la vida”, en este escrito habla sobre todos los viajes son espacios de reflexión, de experiencia, de descubrimiento.

Sinopsis

“Antes de emprender una aventura, es necesario que empaques una maleta, que elijas qué y cuánto cargar; en el trayecto admirarás paisajes insólitos y cuando por fin alcances tu destino conocerás el lugar y, más importante aún, te descubrirás a ti mismo. Todo viaje llega a su fin, pero si hemos hecho del recorrido una experiencia en sí misma, llegar al final será sólo el comienzo de un nuevo camino.

“Viajar por la vida te guiará en el viaje más importante que emprenderás: tu propia existencia. De su mano harás conscientes las pérdidas, las ganancias y las lecciones de cada experiencia, y aprenderás cómo hacer de la tanatología un elemento fundamental de tu caja de herramientas emocional para cargar el equipaje correcto y dejar ir aquel que te resta felicidad.

“Este libro es un llamado de atención si no estás gozando tu vida, pero también un aplauso si has cerrado duelos y has descubierto en ti valentía y ganas de vivir. Es tu momento de decidir qué quieres llevar en la maleta de tu vida, a dónde quieres ir, quién quieres que te acompañe y, sobre todo, cómo vas a reaccionar ante aquellas cosas importantes y seres queridos que abandonarán el viaje antes que tú. Recuerda que sobre la muerte hay poco que hacer pero sobre la vida, todo”, finaliza el resumen.

Por otra parte, sobre su trayectoria indica que da consejería tanatológica tanto a personas en proceso de duelo como a enfermos terminales, es conferencista motivacional para empresas, colegios e instituciones e imparte talleres sobre duelo a lo largo de toda la República Mexicana y Estados Unidos, de igual manera forma parte del Consejo Médico de Fundación Cima.

Autora de escritos como: